Palistes d’arreu seran a la 14a Copa Internacional Pirineus, a la Seu, per a buscar una plaça olímpica

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera -segon per l’esquerra- a la presentació de la Copa Internacional Pirineus de piragüisme (Diputació)

El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell acollirà aquest cap de setmana, dies 9 i 10 de març, la primera de les dues proves que conformen la Copa Internacional Pirineus de piragüisme en les especialitats d’eslàlom i kayak cross. La competició es completarà el cap de setmana del 16 i 17 de març a la localitat francesa de Pau, i és puntuable per al rànquing mundial de la Federació Internacional de Canoa.

La presentació, que s’ha fet a la sala de premsa de la Diputació de Lleida, ha comptat amb la participació del diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el vicepresident i secretari de la Federació Catalana de Piragüisme, José Antonio Hernández; la representant territorial de l’Esport a Lleida, Lourdes Ravetllat, i la gerent del Parc del Segre, Meritxell Rodríguez.

La Copa Internacional Pirineus és una competició internacional plenament consolidada a ambdós costats del Pirineu, que atrau palistes de tot el món per la qualitat dels canals d’eslàlom de la Seu d’Urgell i Pau. En aquest sentit, s’ha manifestat Òscar Martínez, que ha assenyalat que aquesta “és una ocasió per a fer una projecció internacional de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, gràcies al suport de molta gent i de les administracions”.

Aquesta argumentació l’ha utilitzada també Lourdes Ravetllat, que ha recordat la importància de “l’alineació entre els administracions per a fer que aquestes coses puguin passar. Aquest treball d’Ajuntament, Generalitat i Diputació en col·laboració amb les federacions i les entitats ajuda a posar al mapa la Seu d’Urgell i el Parc de Segre”.

De la seva banda, José Antonio Hernández ha fet èmfasi en la importància dels prop de 60 voluntaris amb què comptarà l’organització de la prova. “Cal posar en relleu que, majoritàriament, l’organització de la prova es fa amb ciutadans col·laboradors de la Seu d’Urgell”.

La competició va nàixer amb l’objectiu de crear un circuit de competicions del més alt nivell en els millors escenaris per a la pràctica del piragüisme d’eslàlom al Pirineu. Joan Barrera ha recordat que “les instal·lacions del Parc són un referent a nivell mundial”, i que aquesta aposta esportiva compta amb les organitzacions de Pau i de la Seu d’Urgell, dues ciutats de referència en l’eslàlom mundial. “La Seu d’Urgell, a més a més, acollirà aquesta temporada la Final de la Copa del Món, del 16 al 22 de setembre de 2024”, ha afegit.

Un any més, les competicions de la Seu d’Urgell i de Pau són puntuables per al rànquing mundial de la Federació Internacional de Canoa. També es competirà en kayak cross, modalitat inclosa per primera vegada en el programa olímpic de París 2024.

Tal com ha explicat Meritxell Rodríguez, enguany al Parc Olímpic del Segre prendran la sortida més de 340 palistes, de 19 països i de 4 continents. Tindrà una especial rellevància perquè “serà l’última prova que tindran els palistes per a classificar-se per als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu”. Aquesta és la segona prova que s’organitza al Parc Olímpic del Segre enguany, i l’avantsala de la 2a Copa d’Espanya.

El format de competició serà el de la ICF. En la disciplina d’eslàlom, dissabte a partir de les 9.00 hores es farà una mànega classificatòria, els 10 millors passaran a la Final A, la resta faran la Final B. Diumenge tindrà lloc el kayak cross. El resultat final de la Copa Internacional Pirineus es resoldrà el 17 de març amb la combinació dels resultats de les competicions de la Seu i de Pau.

Cal destacar la presència lleidatana de Miquel Travé (Cadí CK), Laia Sorribes (Nàutic MS), Marc Vicente (Cadí CK) i Núria Vilarrubla (Cadí CK), així com la participació de la medallista olímpica Maialen Chourraut.

A banda de participants espanyols i andorrans, també n’hi haurà d’Austràlia, Canadà, Croàcia, República Txeca, França, Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia, Irlanda, Països Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, Senegal, Suïssa, Suècia i Ucraïna.

La competició és possible gràcies al suport de la Diputació de Lleida, al Consell Català de l’Esport, l’Ajuntament la Seu d’Urgell, la Real Federación Española de Piragüismo i la Federació Catalana de Piragüisme, i a l’esforç del grup de persones voluntàries del Club Cadí Canoe Kayak que dona suport desinteressadament al llarg de tota la temporada.

Els resultats es podran seguir en directe online a través de la pàgina web www.copapirineus.org/live-results. També es podrà seguir la prova a través de YouTube i de les xarxes socials @canoelaseu.