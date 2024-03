Investiguen l’atac d’un os a un senglar a peu de carretera, al Baish Aran

Un os fotografiat a la Val d’Aran en una imatge d’arxiu (Foto d’arxiu/Conselh Generau d’Aran)

Els responsables de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran han obert una investigació per un possible atac d’un ós a un porc fer a Baish Aran. Aquest atac tot indica que s’hauria resolt amb la mort violenta del senglar per part del plantígrad.

Es dóna la circumstància que el succés es va produir a tocar d’una carretera local d’aquesta zona al nord de la Val d’Aran. De fet, agents del Conselh ja han localitzat el lloc i, efectivament, hi han trobar l’animal mort mig consumit, de resultes de les mossegades i urpades. Per això, han recollit mostres biològiques del plantígrad per a testimonis,determinar de quin exemplar es tracta dels diversos que corren per la vall, fruit de l’alliberament d’ossos impulsat els darrers anys per les administracions superiors.

L’avís el van donar aquest cap de setmana passat veïns de la Val d’Aran que circulaven de nit per una carretera secundària del Baish Aran. Els testimonis asseguren que van poder veure in situ, i també gravar, el moment en què un “os jove” atacava el porc fer a la carretera mateix fins a matar-lo, per després devorar-lo al marge de la via.