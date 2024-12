Escaldes obre temporalment l’aparcament de l’Església per a proporcionar un centenar de places durant el Nadal

Imatge d’arxiu d’un aparcament soterrani (Freepik)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha obert al públic el nou aparcament subterrani de la plaça de l’Església, que pot absorbir, des d’aquest mateix dilluns, 23 de desembre, fins a 100 vehicles. Amb una superfície de 3.600 metres quadrats, distribuïts en sis mitges plantes, el nou pàrquing comunal es posa en funcionament en un moment de màxima afluència de visitants i turistes al país coincidint amb les festes de Nadal.

En aquest sentit, la infraestructura contribuirà a pal·liar el problema de la manca de places d’estacionament, especialment a la part alta d’Escaldes-Engordany, i a donar vida a tota la parròquia. Amb tot, passades les festes, l’aparcament es tancarà de nou uns dies per a acabar d’ultimar els treballs menors de l’interior.

Durant aquests dies, a l’aparcament de l’Església només s’hi podrà accedir amb tiquet, amb els primers trenta minuts gratuïts. Pròximament, els residents del país que tinguin la targeta AD+ podran gaudir dels descomptes en els preus i de la primera hora gratuïta.

Paral·lelament, les obres de la plaça pública que hi haurà a sobre de l’aparcament i que suposarà un punt neuràlgic i un fòrum de trobada de la part històrica de la parròquia, continuen al seu ritme. Tot fa preveure que els treballs pertinents quedaran enllestits al febrer de 2025. Cal recordar que la plaça tindrà una superfície de 1.058 metres quadrats i que el sòl s’ha tractat amb un joc de diferents paviments, creant zones de descans equipades amb jardineres de diferents alçades i mides que permetran la col·locació de vegetació. Alhora, la plaça integrarà els nuclis verticals d’accés de l’aparcament, on hi haurà una zona porxada.