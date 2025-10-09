Escaldes entrega 5.000 euros a l’Associació de Familiars per la Salut Mental recaptats en el 8è Trofeu de bàsquet

El Comú d’Escaldes-Engordany, amb la col·laboració del BC Andorra, ha fet entrega d’un xec de 5.000 euros a l’Associació de Familiars per la Salut Mental. L’aportació econòmica prové de la recaptació obtinguda de la venda d’entrades de la vuitena edició del Trofeu Escaldes-Engordany de bàsquet. Un partit que va celebrar-se al Prat Gran a meitat de setembre i que va enfrontar, en partit amistós de pretemporada, al conjunt del Principat i a l’Hiopos Lleida.
L’Associació de Familiars per la Salut Mental destinarà els 5.000 euros al programa Horitzó, que funciona des de fa 13 anys i té per objectiu oferir un conjunt de recursos als seus integrants per a afavorir la seva socialització. El projecte inclou tallers de música, art, ceràmica i classes d’anglès, així com sessions de ioga i sortides amb gossos terapèutics. A més, la iniciativa també contempla excursions a la muntanya, visualitzacions i tertúlies al voltant d’una pel·lícula concreta.