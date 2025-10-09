El Pacte d’Estat repassa l’estat d’avançament dels diferents acords pendents amb la Unió Europea

Els representants del Pacte d’Estat van repassar, aquest dimecres, les informacions rebudes sobre l’estat d’avançament de les converses en el si del Consell de la Unió Europea en relació amb l’Acord d’associació. El Govern va explicar que hi ha encara divergència de posicionaments entre els estats membres al tomb de la naturalesa jurídica de l’Acord i que, per tant, les converses continuen en el marc del grup de treball del Consell de la Unió. En aquest sentit, el cap de Govern va informar dels diferents intercanvis mantinguts durant la reunió de la Comunitat Política Europea, celebrada la setmana passada a Copenhaguen, en què va mantenir intercanvis informals amb diferents estats membres de la Unió Europea.
El Pacte d’Estat va dedicar una part de la reunió a tractar sobre l’entrada en aplicació del nou sistema d’entrades i sortides (Reglament EES – Entry Exit System) a partir d’aquest diumenge. Els països amb fronteres exteriors de l’espai Schengen, com França i Espanya, han de començar a aplicar aquest reglament en alguns dels seus punts fronterers i anar ampliant les zones d’aplicació fins a cobrir, d’aquí a sis mesos, la totalitat de les seves fronteres exteriors. Tot i que el mateix reglament eximeix d’aquests controls als andorrans i residents nacionals de la UE, la seva aplicació podria afectar les fronteres andorranes si s’aplica de manera rigorosa.
És per aquest motiu que des del setembre de 2024 Andorra i Brussel·les negocien un acord específic per a modular-ne l’aplicació, un acord que també implica una negociació amb Espanya i França. La negociació de l’Acord sobre gestió de fronteres està força avançada i, segons va informar ahir el Govern als membres del Pacte d’Estat, Espanya i França han informat que no es preveuen canvis a les fronteres amb Andorra durant els primers mesos d’aplicació d’aquest nou sistema, mentre no s’apliqui l’acord que es troba en curs de negociació.
El Pacte d’Estat es tornarà a reunir el 29 d’octubre.