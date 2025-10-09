Medina viatjarà a Wittenburg i Levi per a continuar entrenant i Garcia passa pel quiròfan per la lesió al genoll dret

L’equip nacional femení de tècnica va tornar de Corralco (Xile) el passat 2 d’octubre amb l’entrenador Ibon Mintegui i l’esquiadora Íria Medina. Uns dies abans, però, ho va fer Clàudia Garcia, lesionada al genoll dret amb trencament del lligament creuat anterior del genoll dret (LCA). Medina ara entrenarà físic a casa, abans de tornar a viatjar a final de mes a Levi per a continuar entrenant. Abans, farà tres dies a l’indoor Wittenburg.
El grup va viatjar el passat 23 d’agost a Corralco per a fer l’estada llarga de pretemporada. Els entrenaments van anar molt bé, tant per a Garcia com per a Medina, millorant en disposicions tècniques. Així ho explicava Mintegui, responsable del grup: “Ha estat un molt bon camp, amb condicions meteorològiques molt bones, hem pogut realitzar tots els blocs que volíem. Pel que fa a la neu ha estat bastant bé, no sempre òptimes, però en general bé i hem pogut treure tota la feina que teníem planificada”.
Treball tècnic amb Medina
Mintegui valorava el treball realitzat per les dues esquiadores, tot lamentant la lesió de Garcia, que havia estat treballant molt bé i millorant en tots els aspectes. Pel que fa a Medina, ha explicat que es va fer “molt de treball tècnic base per a intentar recol·locar la posició, buscant una posició sòlida, estable i que l’ajudi a controlar el nou material”. L’entrenador afirma: “Penso que ho tenim bastant bé. Penso que hem aconseguit que conegui millor els esquís, com posicionar-se per a controlar-los millor. Hem acabat amb molt bones sensacions”.
La pròxima estada, només amb Íria Medina, serà a Levi (Finlàndia), del 25 d’octubre al 10 de novembre. Uns dies abans estarà a l’indoor de Wittenburg, amb Carla Mijares.
Garcia, operada de l’LCA del genoll dret
“Clàudia estava esquiant molt bé, estava millorant molt. Ha tingut molta mala sort i ara té l’operació per a estar quan abans millor amb l’equip”, ha assegurat Mintegui respecte a la lesió de Clàudia Garcia, que a la part final de l’estada es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret. L’andorrana ha passat aquest dijous pel quiròfan, a Andorra, i ha estat operada pel doctor Vincent Marot.
Segons han informat des del servei mèdic de la FAE, l’operació ha anat molt bé i ara comença el període de recuperació. “D’aquí a sis mesos podrà tornar a tocar neu, i a partir dels nou o deu mesos es podrà plantejar competir, però ja estarem a la pretemporada de l’any que ve”, ha manifestat el metge de la FAE, Bernat Escoda.