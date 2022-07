Escaldes-Engordany vol destinar el 50% dels terrenys no edificats del Clot d’Emprivat a ús públic

El comú d’Escaldes-Engordany vol aplicar, dins la modificació del pla d’urbanisme, que es preveu aprovar aquest mes de juliol, el bloqueig del 50% dels terrenys no edificats del Clot d’Emprivat per a destinar-los a ús públic. El propòsit és garantir espais amplis, parcs i jardins.

“S’ha de regular de manera que amb aquest espai no s’hi pot construir i el comú hi pot decidir si vol fer-hi un parc o un jardí, però no és del comú i el comú tampoc hi pot construir. Es garanteix que hi hagi aquest espai lliure” argumenta, Rosa Gili, cònsol major d’Escaldes-Engordany.

És previst per a aquest mes aprovar la modificació del pla d’urbanisme, on alliberant la meitat del terreny a nivell de terra, aquestes parcel·les passarien a qualificar-se com a “espais privats d’ús públic”.

Serà necessari l’aprovació al ple del comú. Seguidament, haurà de ser validada per la comissió tècnica d’Urbanisme i, de nou, haurà de tenir el vistiplau definitiu del comú.

“El que passa és que és una cosa que evidentment va al ritme que els propietaris vulguin anar construint. Però, sí que pensem que si ha d’haver-hi torres ha d’anar estrictament lligat a una reflexió d’aquest espai”, declarava Gili.

Aquesta nova mesura no perjudicarà als propietaris dels terrenys i ja s’està estudiant que els futurs edificis guanyin en volum.