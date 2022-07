El 30% dels hotels d’Andorra són “pet-friendly”

Hi ha turistes que decideixen les seves vacances en funció de si poden viatjar o no amb la seva mascota, i a partir d’aquí trien destinació. Dels 159 hotels existents a Andorra, un total de 47 són ‘pet-friendly’ segons el cercador de Booking, si bé cal destacar que la xifra es refereix als que estan oberts aquest estiu ja que no tots treballen fora de la temporada d’esquí.

Entre els que estan operatius, el 30% admet animals de companyia, percentatge que queda lluny del 52% d’hotels de França que accepten animals o el 49% d’Alemanya, però que supera amb escreix el 18% d’Espanya, segons dades de la plataforma TecnoHotel.

Viatjar amb la mascota pot encarir el preu de l’estada. En la majoria d’establiments del Principat s’afegeix un suplement que oscil·la entre els 8 i els 20 euros per animal i dia. Cada hotel, a més de fixar la pròpia tarifa per aquest concepte, aplica un seguit de normes de convivència com per exemple la prohibició que els animals entrin al restaurant, al gimnàs o a les zones d’aigua com spa o piscina, si en tenen, o que es quedin sols a les habitacions si els seus propietaris surten de l’hotel.

Aquestes condicions, habituals en els hotels, són similars a les que s’ofereixen en altres tipologies d’establiments com aparthotels, hostals, pensions, apartaments turístics, càmpings o allotjaments rurals, entre altres. No obstant això, en cas de dubte, responsables d’allotjaments turístics preguntats per l’Agència de Notícies Andorrana han coincidit que “el millor és informar-se a la web de cada instal·lació o trucar-hi abans de decidir fer-hi una reserva”.