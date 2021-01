Escaldes-Engordany rep 21 propostes per al Projecte Caldes

El Comú d’Escaldes-Engordany ha rebut un total de 21 propostes per al Projecte Caldes. El termini per presentar idees acabava aquest dilluns a les 17:00 hores, i així s’ha donat per tancada i formalitzada la primera fase del concurs.

Donant continuïtat al procés, el pròxim dijous dia 21 de gener, a les 17:00h, es procedirà a l’obertura dels sobres. “Aquest acte d’obertura és un tràmit formal i no descobrirà guanyadors ni continguts”, recorda el Comú escaldenc en un comunicat de premsa.

Tant els guanyadors com els finalistes i les corresponents propostes es faran públics després de la revisió de les propostes i deliberacions del Jurat. Aquest estarà format per 14 membres de diversos sectors i àmbits. La resolució final del concurs no té data, però es preveu que tingui lloc a principi de març.

A causa de la pandèmia i observant les mesures de seguretat recomanades pel Ministeri de Salut, l’obertura dels sobres corresponents als projectes i propostes presentats, tindrà lloc a la Sala d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany.