Escaldes-Engordany reobre la sala d’estudi nocturna

La sala d’estudi nocturna és un servei del Departament de Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany per ajudar als joves en període d’exàmens. Durant els mesos de maig i juny i en horari nocturn, es transforma l’Espai Jovent en un lloc d’estudi per preparar el final de curs.

En la sala s’ho troben taules de treball, individuals o de grup. També es disposa de wifi i d’ordinadors per a fer consultes. El monitor de la sala està present per ajudar a tots els assistents i resoldre dubtes.

Aquest any degut a la Covid, l’assistència estarà limitada, per tant es recomana avisar abans per reservar taula.

La sala estarà en funcionament del 3 de maig al 22 de juny, de dilluns a divendres (excepte festius) de 20 a 23h45.

La ubicació actual de l’Espai Jovent és al costat de la sala d’actes del Prat del Roure.

Més informació a joventut@e-e.ad o 639 443 (WhatsApp)