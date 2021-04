El Centre Històric d’Andorra la Vella estrena aquest dissabte una nova edició del Mercat de la Vall

Torna el Mercat de la Vall. Amb l’arribada del maig el Comú d’Andorra la Vella reprèn la proposta que té per objectiu dinamitzar el Centre Històric. Així, a partir d’aquest dissabte, i cada primer dissabte de mes, fins a l’octubre, una trentena de parades de productes artesanals i autòctons ompliran els carrers de la part antiga de la parròquia.

La cita arrenca aquest primer de maig per tornar-se a celebrar el 5 de juny. Al juliol tindrà lloc el dia 3 i a l’agost se celebrarà aprofitant la Festa major, (7 i 8 d’agost). Posteriorment, els paradistes tornaran al Centre Històric el 4 de setembre i la cita posarà punt final el 2 d’octubre.

L’horari d’obertura serà entre les 11 hores del matí i les 20 hores, amb l’excepció dels dies de Festa major, en què l’horari s’allargarà fins a les onze de la nit. A més, entre les 11 i les 14 h, i per compres superiors a 10 euros, els visitants gaudiran d’un vermut de regal (tiquet bescanviable als establiments col·laboradors).

De la mateixa manera que l’any passat, s’aplicaran mesures per evitar la propagació de la COVID-19 i hi haurà una distància mínima entre parades d’1,5 metres. Tampoc enguany es podran oferir ni tallers ni animacions als visitants.

La iniciativa se celebra per sisè any consecutiu amb la voluntat d’oferir un atractiu afegit per a la zona i, alhora, posar en valor els productors, artistes i artesans del país. Està organitzada per l’àrea de Promoció Turística i Comercial del Comú i compta amb la col·laboració de l’Associació de comerciants del Centre Històric, els productors agrícoles i artesans d’Andorra i l’Associació de creadors plàstics la Xarranca.

El Mercat de la Vall va néixer el setembre del 2016 i ha esdevingut un referent permanent del Centre Històric.