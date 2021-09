Escaldes-Engordany organitza la 2a edició de la Masterclass de Defensa Personal del projecte Empodera’t

Davant la gran acceptació de la MasterClass de Defensa Personal Femenina del projecte Empodera’t, el Comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa la 2a edició, que tindrà lloc el 28 de setembre a les 20 h a la Sala del Prat del Roure.

El Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes Engordany ofereix l’activitat gratuïta a totes les dones a partir de 14 anys. La formació serà a càrrec de Xavier Herver, president Federació Andorrana de Karate i director tècnic de la secció de Defensa Personal Femenina del Club Karate Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany.

L’objectiu de la Masterclass és afavorir l’autoestima i la confiança de la dona. D’aquesta manera, les assistents adquiriran eines per defensar-se d’una possible agressió, potenciant la seguretat física i emocional a través de l’augment de la presa de consciència de l’espai, la postura, la comunicació verbal i no verbal.

Les interessades podran fer la inscripció del 14 al 24 de setembre a través de la web oficial del Comú d’Escaldes-Engordany (www.e-e.ad) o bé trucant al 890 890 de dilluns a dijous de 8:30 h a 13:00 h i de 14:00 h a 17:00 h i divendres de 8:30 h a 15:00 h. Amb aquesta segona edició, segons expliquen des de la corporació, es pretén donar plaça a totes aquelles dones que es van quedar en llista d’espera en la primera edició.