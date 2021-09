Argos, la primera incineradora de mascotes d’Andorra, obre les seves portes

La primera incineradora de mascotes del Principat obre les portes al país, a la parròquia d’Encamp. Argos és fruit d’una necessitat, d’un buit que existeix al principat i després de molts mesos de treball. Argos brinda

els seus serveis a tot el país.

Fins al moment, quan un animal de companyia moria, hi havia dues opcions al nostre país. O bé s’exportaven les restes a França o Espanya per procedir a la incineració individual i aquest procés podia allargar-se fins a 3 mesos, o bé s’incinerava al forn crematori col·lectiu del Principat, on també es cremen restes càrnies i de residus. Una manera que, des d’Argos s’entén com a “poc o, si més no, menys sensible”.

Argos ofereix el servei d’incineració dels animals de companyia del nostre país vetllant en tot moment per la mascota, perquè s’entén que si durant tota la seva vida se li ha donat l’efecte i l’amor que es mereixia, també es voldrà fer per acomiadar-la. Argos ofereix el servei d’incineració individual amb entrega de cendres dins les urnes, sempre amb respecte i la màxima cura.

A més a més, compta amb una sala de vetlla per a poder acomiadar les mascotes d’una manera més propera, donant l’espai i el temps necessari a totes aquelles famílies que vulguin dir l’últim adéu d’una forma més íntima i personal. Els fundadors d’Argos “sentim un respecte absolut pels animals i per això volem garantir a totes les famílies d’Andorra que els vostres fidels amics tenen un comiat digne, respectuós i sensible”.