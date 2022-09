Escaldes-Engordany acull el Petit cap de setmana els propers 17 i 18 de setembre

Escaldes-Engordany acollirà els propers 17 i 18 de setembre, el Petit cap de setmana, dos dies d’activitats familiars variades i divertides, com ara jocs, música o tallers, per a compartir amb avis, mares, pares, tiets i tietes i descobrir tot allò que pot aportar l’intercanvi generacional.

Així doncs, les jornades començaran el dissabte 17 de setembre, a les 11 hores, amb els tallers en família al Parc de la Mola. Es tracta d’activitats i treballs manuals en què participaran els grans i petits de casa. També a les 11 hores, al Parc de la Mola, s’ha programat un taller de música i creativitat amb la Fundació ONCA, al Parc de la Mola. Dansa i música perquè les famílies gaudeixin del fet musical des d’una vessant lúdica i festiva.

Les activitats seguiran a les 11.30 hores amb Una maleta de contes, a càrrec de la Moixera i Líquid Dansa, al Parc de la Mola. A les 16.30 hores hi haurà tallers en família al Parc de la Mola; a les 17 hores seguirà l’espectacle Tempus amb la companyia El que ma queda de teatre, a la Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany; i a les 18 hores tindrà lloc el concert Beatles for Kids, a càrrec del grup Abbey Road, a la plaça Coprínceps. Es tracta d’un viatge per les millors cançons de la banda on grans i petits podran compartir els clàssics del quartet de Liverpool.

De cara a diumenge, 18 de setembre, hi haurà tallers en família de 10.30 a 12 hores. A les 11 hores, s’ha programat Una maleta de contes amb la Moixera i Líquid Dansa. Tancarà el Petit cap de setmana un concert a càrrec del Cor Rock d’Andorra acompanyat d’un vermut familiar, a les 12 hores. Tots els actes de diumenge seran al Parc de la Mola.