L’edifici dels antics jutjats de la Seu, declarat Bé Cultural d’Interès Local

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat per unanimitat la declaració de l’edifici dels antics jutjats com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). La catalogació de l’immoble, ubicat a la plaça del Pati Palau, permetrà al consistori urgellenc presentar-se a unes subvencions del Departament de Cultura per a finançar-ne la rehabilitació.

L’objectiu és que l’equipament es destini a l’Escola de Formació d’Adults, que compta actualment amb més de 400 alumnes. Des del consistori urgellenc es recorda que aquest servei està situat des del 2015, de forma provisional, a les dependències de l’antiga Llar d’infants municipal La Grandalla, al carrer Capdevila, un local que es planteja alliberar en un futur proper tenint en compte l’increment d’infants d’aquesta etapa educativa a la ciutat.

En relació amb la millora, l’equip de govern del consistori urgellenc (Junts i ERC) remarca el fet que “reformar i donar un ús a l’edifici dels jutjats ha d’ajudar a revitalitzar el centre històric i retornar a la ciutadania un espai emblemàtic de la Seu, de valor històric i patrimonial”.

La rehabilitació es preveu que comenci a finals del 2023, ja que també dependrà d’altres ajuts de la Diputació i de fons municipals. Cal recordar que l’immoble està en desús des que es van traslladar les dependències judicials a l’actual ubicació, a la plaça de Jacint Verdaguer, l’any 2007. Anteriorment havia estat una escola i un centre per a infants expòsits.

Crítiques a l’estat de conservació de l’immoble

La declaració dels antics jutjats com a BCIL ha rebut en la sessió plenària el suport de la CUP i de Compromís X La Seu. Pel que fa a Compromís, ha aplaudit que es faci un pas endavant en la millora d’aquest equipament municipal, però ha denunciat “una actitud negligent i de desídia en la seva conservació”. El principal grup de l’oposició lamenta l’estat actual de l’edifici “per la manca de manteniment i vigilància”.

Pel que fa als futurs usos, el partit urgellenc demana debatre de forma conjunta quins serveis s’hi poden ubicar, amb opcions com un casal de joves o un espai de lleure infantil i juvenil, entre d’altres.