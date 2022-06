Escaldes: els pisos socials inclouen una plaça pública i una connexió amb Hortalets de Guem

Els habitatges a preu assequible generaran una plaça pública a l’alçada de carrer i una connexió per a vianants a través d’escales i ascensor entre l’avinguda del Pessebre i Hortalets de Guem, fent més accessible aquesta part de la parròquia. Així ho preveu el projecte guanyador del concurs convocat pel Comú d’Escaldes-Engordany, signat per Pere Cervós i Ricard de Deus.

L’edifici tindrà 39 pisos (sis estudis d’una habitació, 16 habitatges de dues habitacions, sis habitatges de tres habitacions, set habitatges de dues habitacions per a la gent gran i quatre habitatges d’ús compartit). Tots els pisos tenen terrassa i aparcament. Al voltant de la plaça hi haurà els espais comuns (com ara una bugaderia, sales polivalents o espais d’esbarjo), que han de dona vida a l’edifici.

Tot el projecte s’articula a través d’un atri i la plaça interior. A més, s’utilitza l’atri per a recollir l’energia a l’hivern i dissipar-la a l’estiu. També destaca el fet que tots els pisos tenen els mateixos espais.

El projecte guanyador té un cost estimat d’uns 7,2 milions d’euros. Ara, l’equip d’arquitectes elegit disposa d’un mes i mig per a elaborar el projecte constructiu.

Això s’ha tractat en un consell de comú en què també s’ha adjudicat el lloguer, instal·lació i manteniment de la il·luminació de Nadal pels períodes de nadalencs del 2022 al 2025 a l’empresa Novelec per un import de 258.393 euros.