Escaldes celebra el Dia internacional de la gent gran amb una caminada

La Llar de jubilats del Comú d’Escaldes-Engordany ha celebrat el Dia internacional de la gent gran amb una caminada. La iniciativa pretén fer visible el col·lectiu i promoure l’activitat física per afavorir la qualitat de vida de la població i els espais de trobada al mateix temps que suposa un pas més cap a la normalitat després de l’aturada de la Covid-19.

El fet és que abans de la pandèmia, la Federació de la Gent Gran d’Andorra organitzava un berenar i ball amb motiu d’aquesta diada, però la situació sanitària encara no ho permet. És per això que des del Comú d’Escaldes-Engordany s’ha apostat per celebrar-ho aquest any evitant aglomeracions i complint amb totes les mesures.

La jornada ha aplegat més de trenta participants que han pogut elegir entre dos circuits segons la seva condició física: un de tres quilòmetres i que segueix els punts de la Jorma i un altre de dos quilòmetres i amb menys desnivell. Tot això ha anat precedit d’una sessió d’escalfament i ha acabat amb un aperitiu a la terrassa de la Llar de jubilats.

Amb activitats com aquesta es vol promoure el benestar físic i mental de les persones grans a través de l’esport i la creació d’espais de socialització. En aquest sentit, des de la Llar de jubilats d’Escaldes-Engordany es posa en relleu que la gent gran són persones que sumen dins de la societat i que tenen el seu paper actiu.