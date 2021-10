Principals eixos de l’informe per a la reforma de les pensions que es debatrà al Consell General

La comissió per a la sostenibilitat de les pensions ha fet la feina i hi ha diverses propostes sobre la taula per garantir-ne el futur. Les xifres no enganyen. Amb l’actual sistema, la guardiola de les pensions de la CASS s’haurà esgotat l’any 2038.

L’informe elaborat per la comissió d’estudi es debatrà en el ple del Consell General del 14 d’octubre. Després es crearà una comissió especial, de seguiment, que s’allargarà fins al final de la legislatura i que podria tenir continuïtat per la propera.

No hi ha un calendari de quan es començarà a posar en marxa la reforma de les pensions. Tot dependrà del consens polític que generin les mesures proposades.

Tothom té clar que la reforma de les pensions és inevitable, però com han apuntat els experts no hi ha una única solució màgica. La primera acció a considerar implicaria augmentar la despesa en pensions, que a hores d’ara representa el 3,6% del PIB, quan la mitjana europea se situa en l’11,8%. El marge de maniobra és important.

Una altra proposta, més o menys consensuada pels experts, seria apujar l’edat de jubilació, vinculant-la amb l’esperança de vida. L’assessor de la CASS apunta als 67 anys, amb els 63 com a mínim per prejubilar-se.

L’única veu discordant arriba de l’expert proposat per la Unió Sindical (USdA), que assegura que no solucionaria res. Si s’aposta per endarrerir la jubilació s’hauria de fer de manera progressiva i no traumàtica. I amb un ampli consens polític.

L’augment de les cotitzacions, molt baixes comparades amb Europa, és una altra de les accions proposades. Aquí l’expert de la CASS assenyala que hauria de ser de 4 punts, traient-los de la branca general, que l’Estat recuperaria mitjançant impostos. També defensa l’eliminació del sistema de punts.

L’experta proposada pels socialdemòcrates i l’assessor de l’USdA també assenyalen que s’hauria de destinar la totalitat de les cotitzacions a les pensions, ara és el 52%, i que aquests diners no serveixin per al finançament de la sanitat. Aquesta pràctica ja no s’utilitza a gairebé cap sistema d’Europa.

L’assessor de la CASS apunta, en una de les 14 propostes que ha posat sobre la taula, que s’hauria d’instaurar un sistema mixt, amb el manteniment de les cotitzacions per una banda i la contractació de plans de pensions complementaris, via empresa o particulars, per l’altra.