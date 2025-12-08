Escaldes aprova el protocol per a prevenir i actuar davant qualsevol tipus d’assetjament laboral

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat el Protocol contra l’assetjament, un instrument clau que “reafirma el compromís de la corporació amb la igualtat de tracte, la no-discriminació i la protecció dels drets fonamentals de totes les persones que treballen al Comú”. El document dona compliment a l’article 53 de la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, que obliga les administracions públiques a disposar d’un protocol específic per a prevenir i abordar conductes discriminatòries i d’assetjament en el seu entorn laboral.
En aquest marc, el protocol recull la creació i difusió de codis de conducta fonamentats en una política de tolerància zero envers qualsevol forma d’assetjament o discriminació, tal com estableix la normativa. Aquestes eines tenen l’objectiu d’establir criteris de comportament clars i d’assegurar que totes les persones treballadores disposen d’un entorn laboral segur, respectuós i lliure de violències.
Una de les mesures principals incorporades al protocol és l’organització de sessions d’informació i formació adreçades a tota la plantilla, inclòs el personal directiu. Aquestes sessions tenen com a objectiu sensibilitzar en matèria d’igualtat i no-discriminació, dotar de coneixements i eines per a identificar i prevenir conductes d’assetjament i explicar el funcionament del protocol i els canals de denúncia disponibles.
Les formacions es duran a terme a inicis de 2026, amb diferents sessions adaptades als diversos col·lectius del Comú per a garantir una correcta aplicació del protocol i una comprensió plena dels procediments interns.
El protocol aprovat regula les actuacions i procediments davant situacions d’assetjament laboral en general i defineix de manera detallada diverses formes d’assetjament, entre les quals s’inclouen el laboral, sexual, per raó de sexe, per orientació sexual, per expressió o identitat de gènere i discriminació. A més, també es contempla la violència física, psicològica, sexual i abusos sexuals, així com l’assetjament digital o ciberassetjament.
A més, el document identifica els trets que caracteritzen qualsevol situació d’assetjament: comportaments no desitjats, perjudicials, repetitius o greus, que atempten contra la dignitat de la persona o generen un entorn laboral hostil, intimidatori, humiliant o degradant.
A més, el Comú escaldenc ha establert un procediment intern, ràpid, accessible i respectuós perquè qualsevol persona que detecti o pateixi una conducta d’assetjament o discriminació pugui presentar una queixa o denúncia amb totes les garanties.
Aquest sistema assegura en tot moment la confidencialitat de la persona denunciant i segueix el marc de l’Ordinació de la funció pública, incorpora la intervenció d’una Comissió instructora imparcial i preveu l’adopció de mesures cautelars quan sigui necessari per a protegir la víctima.
Amb l’aprovació d’aquest protocol, “el Comú d’Escaldes-Engordany reafirma la seva voluntat de garantir un entorn de treball basat en la dignitat, el respecte i la igualtat d’oportunitats, i de dotar els equips d’eines concretes per a prevenir, detectar i actuar davant qualsevol forma d’assetjament o discriminació, assenyalen des de la corporació.