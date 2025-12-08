Oriol Olm es queda als quarts de final, a Solitude, després de fer una gran qualificació

L’esquiador andorrà, Oriol Olm, ha debutat a la temporada 2025-26, en la Copa del Món d’esquí de muntanya quedant-se en els quarts de final després de realitzar una gran “quali” on ha finalitzat en 11a posició. La prova sprint de la primera Copa del Món de la temporada que s’ha realitzat a Solitude (EUA) a 2.500 metres d’alçada ha estat una bona prova de foc. Així ho ha demostrat en la carrera classificatòria, on l’esquiador de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha finalitzat en 11a posició amb un temps de 2:51.2 a +7,5 del guanyador Arno Lietha. L’11a posició l’ha portat a disputar la primera sèrie dels quarts de final juntament amb els suïssos Lietva i els germans Bussard, l’espanyol Ràdua i l’america Whitehead.
A la segona cursa del dia, per a Olm, a bon ritme, observant als que es posaven al capdavant, però preparat per a fer el seu atac. Una caiguda del rival americà li ha provocat que es despengés uns metres del tres primers, cosa que, malgrat intentar-ho, no ha estat possible donar-los captura i poder entrar en les posicions que permetien la classificació per a les semifinals.
Malgrat tot, Oriol Olm explicava al final que “em quedo amb la part positiva, ja que he fet una quali molt bona”. Olm ha afegit “estic content ja que m’he trobat molt competitiu que és el que buscàvem. En aquest nivell, en un segon es perden moltes posicions, però bé em quedo que estem fent bé la feina, l’entrenament es bo”. L’esquiador de la FAM ha finalitzat dient “ha estat la primera prova del circuit, segur que les properes aniran millor”.