El Comú de Sant Julià i els veïns de Juberri acorden el tancament dels jardins

Al fons, els cònsols en la reunió amb els veïns de Juberri (Comú de Sant Julià)
Els cònsols de Sant Julià de Lòria s’han reunit amb els veïns de Juberri per a exposar i debatre les propostes que determinaran el futur dels jardins. La trobada ha comptat amb la participació d’una quarantena d’assistents i ha servit perquè els veïns coneguin de primera mà la situació actual dels jardins, l’origen i les disposicions principals del conveni que van signar el Comú i la propietat de les escultures l’any 2004.  

La trobada ha servit per a informar als residents de Juberri de les diferents opcions que el Comú posa sobre la taula arran de les múltiples queixes veïnals i assumint que els jardins constitueixen un reclam turístic que ha crescut sense control els darrers anys i que està associat a dificultats de circulació, manca de seguretat i de serveis, així com la massificació d’un espai natural.  

Les propostes són fruit d’un treball conjunt de mesos entre diferents departaments comunals, com els de Turisme i Urbanisme, i externs com és el cas del Govern a través d’Andorra Turisme.  

La reunió amb els veïns arriba després d’una trobada mantinguda amb la propietària de les escultures i forma part del procés de diàleg que el Comú ha iniciat per a buscar una solució consensuada.

La resposta veïnal ha estat unànime i coincident amb la proposta del Comú: el tancament dels jardins de Juberri, tal i com es coneixen avui en dia. Consisteix en la retirada i reubicació de les escultures, mantenint només les que tenen un valor artístic, com ara les de l’artista andorrà, Angel Calvente. Aquesta opció permet recuperar la tranquil·litat de la zona residencial i combatre la massificació.

Els jardins passaran a ser un espai públic més de la parròquia i, turísticament, a la zona de Juberri es treballarà per a potenciar el turisme familiar entorn a diferents atractius ja existents com el camí de la Senyoreta, el camí Macarulla, el Tamarro Lau, Naturland o els circuits de BTT. En aquest sentit, i per a ordenar la mobilitat de la zona, el Comú preveu la creació d’un nou aparcament estratègic en un terreny comunal per al qual s’està elaborant un projecte tècnic i determinant-ne el cost estimat. També es planteja la possibilitat d’instal·lar una caseta d’informació que atengui als turistes en temporada alta.

Un cop presa la decisió de tancar els jardins, el Comú informarà a la propietària de les escultures de la rescissió del conveni, així com del posterior tancament i retirada de les escultures.

