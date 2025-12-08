El Comú de Sant Julià i els veïns de Juberri acorden el tancament dels jardins

Els cònsols de Sant Julià de Lòria s’han reunit amb els veïns de Juberri per a exposar i debatre les propostes que determinaran el futur dels jardins. La trobada ha comptat amb la participació d’una quarantena d’assistents i ha servit perquè els veïns coneguin de primera mà la situació actual dels jardins, l’origen i les disposicions principals del conveni que van signar el Comú i la propietat de les escultures l’any 2004.
La trobada ha servit per a informar als residents de Juberri de les diferents opcions que el Comú posa sobre la taula arran de les múltiples queixes veïnals i assumint que els jardins constitueixen un reclam turístic que ha crescut sense control els darrers anys i que està associat a dificultats de circulació, manca de seguretat i de serveis, així com la massificació d’un espai natural.
Les propostes són fruit d’un treball conjunt de mesos entre diferents departaments comunals, com els de Turisme i Urbanisme, i externs com és el cas del Govern a través d’Andorra Turisme.
La reunió amb els veïns arriba després d’una trobada mantinguda amb la propietària de les escultures i forma part del procés de diàleg que el Comú ha iniciat per a buscar una solució consensuada.
La resposta veïnal ha estat unànime i coincident amb la proposta del Comú: el tancament dels jardins de Juberri, tal i com es coneixen avui en dia. Consisteix en la retirada i reubicació de les escultures, mantenint només les que tenen un valor artístic, com ara les de l’artista andorrà, Angel Calvente. Aquesta opció permet recuperar la tranquil·litat de la zona residencial i combatre la massificació.
Els jardins passaran a ser un espai públic més de la parròquia i, turísticament, a la zona de Juberri es treballarà per a potenciar el turisme familiar entorn a diferents atractius ja existents com el camí de la Senyoreta, el camí Macarulla, el Tamarro Lau, Naturland o els circuits de BTT. En aquest sentit, i per a ordenar la mobilitat de la zona, el Comú preveu la creació d’un nou aparcament estratègic en un terreny comunal per al qual s’està elaborant un projecte tècnic i determinant-ne el cost estimat. També es planteja la possibilitat d’instal·lar una caseta d’informació que atengui als turistes en temporada alta.
Un cop presa la decisió de tancar els jardins, el Comú informarà a la propietària de les escultures de la rescissió del conveni, així com del posterior tancament i retirada de les escultures.