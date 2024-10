La revista ‘Ex-libris Casa Bauró’ d’enguany recorda l’advocat Antoni Forné i Jou i l’escriptor Miquel Lladó

Presentació del número 27 de la revista Ex-libris Casa Bauró (SFGA)

Amb motiu de la celebració del Dia de les biblioteques (el dijous 24 d’octubre) aquest dimarts la Biblioteca Nacional, situada a l’Hotel Rosaleda, a Encamp (seu del Ministeri de Cultura), ha acollit la presentació del número 27 de la revista Ex-libris Casa Bauró. Els articles d’enguany reten homenatge a dues figures de la història i cultura del Principat.

D’una banda, es recorda la figura d’Antoni Forné i Jou, advocat originari de Cardedeu, que des d’Andorra va col·laborar en el salvament de persones perseguides pel nazisme. La seva trajectòria ha estat revisada per Salvador Coll, documentalista, i la seva família: el seu fill Marc Forné, i els seus nets Guillem i David Forné. La il·lustradora andorrana Carrie on Art ha complementat aquests articles amb les seves creacions.

D’altra banda, el número d’enguany inclou articles sobre Miquel Lladó, un altre refugiat català que es va establir a Andorra a mitjans dels anys seixanta del segle XX. Autor de diverses obres literàries, moltes d’elles de temàtica andorrana, la seva trajectòria ha estat revisada pel poeta, filòsof i antropòleg català, Salvador Batlle.

En aquest número també se celebra el 40è aniversari de la creació de l’associació Velles Cases Andorranes, amb la intervenció del seu vicepresident, Domènec Bascompte. A més, es descobreix la llibreria El Refugi (la Seu d’Urgell) i el seu projecte anomenat La Barraca, en honor a la companyia de teatre del poeta García Lorca, sota el guiatge de Miquel Albero i Eva Múrcia, dos dels impulsors d’aquesta iniciativa. També apropa els lectors a un dels serveis més importants de la Biblioteca Nacional, el servei de dipòsit legal, explicant-hi els principis, el funcionament i les propostes de millora per al futur, amb la participació de la cap de la Biblioteca Nacional, Júlia Fernández.

D’altra banda, la bibliografia d’aquest any recopila 474 referències de publicacions editades a Andorra i a l’estranger, sempre en relació amb el país, incloent-hi articles, buidatges i publicacions periòdiques editades durant el 2023. La publicació està disponible per a consulta i descàrrega el darrer número de la revista de la Biblioteca Nacional a l’adreça https://www.cultura.ad/revista-ex-libris-casa-bauro, en què també hi ha tots els números anteriors.

La revista Ex-libris Casa Bauró recull cada any la bibliografia publicada a Andorra o relacionada amb el país durant l’any anterior. Els articles tracten de diversos aspectes i personalitats de la cultura andorrana, així com d’obres destacades del fons de la biblioteca o de la gestió bibliotecària. La publicació s’organitza en sis seccions: el Soler, la Sala de més Amunt, el Rebost, les Golfes, els Hostes i la Biblioteca. La presentació del número d’enguany, el 27, ha anat a càrrec de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i ha inclòs una breu xerrada del documentalista Salvador Coll i de l’advocat Marc Forné sobre Antoni Forné i Jou, un dels protagonistes d’aquest número.