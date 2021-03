Es registra una nova defunció amb Covid-19 i ja en són 114

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 11.638 persones i es registren un total de 11.082 altes. El total de defuncions fins a la data és de 114, després de la mort les darreres hores d’un pacient de 79 anys que estava ingressat a l’UCI.

Actualment hi ha 442 casos actius: 9 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 9 a l’UCI –9 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

Des de l’inici del pla de vacunació s’han administrat un total de 9.404 dosis del vaccí contra la COVID-19. El ministre també ha recordat que per tal d’accedir a la vacuna, cal registrar-se o bé al web www.govern.ad/preinscricio o bé al telèfon 775019. Actualment ho han fet 31.941 persones.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 23 aules estan sota vigilància activa –9 en total i 14 en parcial– i 41 en vigilància passiva –tenint en compte que totes les aules de l’Escola Andorrana de primera ensenyança d’Andorra la Vella estan en vigilància passiva degut al brot detectat a aquest centre educatiu–.