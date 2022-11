Es reforça i es modifiquen alguns horaris del Servei de Transport Escolar davant la previsió de nevades

El Govern informa que, davant la previsió de nevades generalitzades a tot el país, s’ha decidit, de cara a demà dimarts, dia 22 de novembre, al matí, desdoblar algunes línies del transport escolar, així com modificar alguns horaris per a avançar-los lleugerament. Les famílies dels escolars els quals estiguin afectats pels canvis rebran la informació via sms.

Les línies que es desdoblaran seran les següents:

Moment Número de vehicle Hora de sortida Lloc de sortida Destinació Mati 2034 7.10h Cortinada EA2aSta. Coloma + Janer (2a enasenyança) + LCF Mati 1642 7h Arinsal EA2aSta. Coloma + Janer (2a ensenyança) + LCF Mati 1045 6,45h Cortinada M.Moliner (2a ensenyança i batxillerat) + EABatxillerat Mati 2342 8,25h Andorra EFAndorra

El detall de les línies i vehicles que s’avancen és el següent:

Moment Número de vehicle Nova hora de sortida Lloc de sortida Destinació Matí 2018 7,20h Fontaneda poble Janer (maternal i 1a ensenyança) Mati 2020 7,20h Escàs EA2aOrdino Mati 2034 7,10h Cortinada EA2aSta. Coloma + Janer (2a ensenyança) + LCF Mati 1642 7h Arinsal EA2aSta. Coloma + Janer (2a enasenyança) + LCF Mati 2342 7,15h Pas de la Casa EA2a Encamp+ LCF Mati 1045 6,45h Cortinada M.Moliner (2a ensenyança i batxillerat) + EABatxillerat Mati 1045 7,45h Aixirivall M.Moliner (maternal i 1a ensenyança) + SAFA Mati 2023 7,30h Ordino Janer (maternal i 1a ensenyança) Mati 1331 7,30h Escaldes EA2aOrdino Mati 1912 7,50h Les Salines M.Moliner (maternal i 1a ensenyança) + SAFA + St.Ermengol (maternal i 1a ensenyança) Mati 2510 8,10h Bordes Envalira EACanillo Mati 2234 7,30h St. Julià + Canillo Pas de la Casa (mestres Pas + alumna EAPas) Mati 2233 7,25h Escàs LCF + LCF Roc Mati 2133 7,50h Tarter M.Moliner (maternal i 1a ensenyança) + SAFA Mati 2123 7,30h Arinsal EA2aOrdino Mati 2031 7,05h Canillo EA2aSta.Coloma + Janer (2a ensenyança) Mati 1124 7,45h Arinsal M.Moliner (maternal i 1a ensenyança) + St.Ermengol (maternal i 1a ensenyança) Mati 1060 7,30h Incles Janer (maternal i 1a ensenyança) Mati 2142 7,10h Juberri EA2aSta.Coloma + Janer (2a ensenyança) Mati 1052 7,45h Canillo St.Ermengol (maternal i 1a ensenyança) Mati 1044 7,30h Escaldes EA2aEncamp Mati 1055 7,50h Aixirivall St.Ermengol (maternal i 1a ensenyança) Mati 1131 7,30h Arinsal Janer (maternal i 1a ensenyança)

Protecció Civil i Mobilitat recomanem evitar tant com sigui possible l’ús del vehicle privat dins del territori i anticipar els desplaçaments

El Servei meteorològic ha activat un avís groc per neu previst per aquest dilluns a la nit i durant el dimarts. S’espera que l’afectació sigui a tot el territori (Nord, Centre i Sud) amb una cota de neu fins als 1.000 metres amb gruixos de 1 a 3 cm.

Així, els Departaments de Protecció Civil i de Mobilitat recomanen la població poder anticipar el desplaçament o directament, si és possible, fer teletreball. Així mateix, també es recomana a la població compartir el vehicle o utilitzar el transport públic i evitar qualsevol desplaçament que sigui innecessari, per tal d’evitar saturar la xarxa viària. En cas d’utilitzar el vehicle particular es recorda a la ciutadania que cal portar-lo degudament equipat.

Els Departaments del Govern pertinents, Servei meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i els Cossos Especials continuen atents a l’evolució de les previsions meteorològiques, així com a l’assistència i manteniment de la xarxa viària.

Es poden seguir les indicacions a través de mobilitat.ad, meteo.ad, a protecciocivil.ad, així com les xarxes socials oficials, per a informar-se de l’estat de les carreteres, la previsió meteorològica i de les recomanacions de seguretat.