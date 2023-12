Es publica el llibre de l’escaldenca Lara de Miguel

Coberta del llibre de Lara de Miguel “Benvinguda a la realitat” (Llamps i Trons)

L’editorial Llamps i Trons presenta una nova publicació. Es tracta del llibre de l’escaldenca Lara de Miguel, el qual, porta per títol “Benvinguda a la realitat”. El treball consisteix en “cinc contes amb una protagonista. Cinc situacions injustes i impactants. Històries que exageren la realitat (o no) exemplifiquen coses que passen a diari al nostre entorn a amigues nostres, mares, filles, altres dones desconegudes o a nosaltres mateixes. Uns relats que no busquen la justícia, sinó el reconeixement de les coses que passen i ignorem, sovint, volgudament”.

L’autora del llibre

Lara de Miguel (Escaldes-Engordany, 1989). Impulsora entusiasta de projectes d’emprenedoria, del món de la cultura i de la dona. Col·labora periòdicament en diversos mitjans de comunicació. Economista, comunicadora i agent d’igualtat. Escriu sobre allò que l’envolta, sent o li passa. “Apassionada per millorar la societat, per a gaudir del millor que tenim i per tot allò que encara podem construir”. El seu llibre “Benvinguda a la realitat” resumeix, amb una ficció feta conte, una mica tot el que li ha anat important els darrers anys de la seva vida.





Dades

Títol: Benvinguda a la realitat

Autora: Lara de Miguel

Edita: Llamps i Trons

Pàgines: 158

Encuadernació: Rústica amb solapes

Dip sit legal: AND.462-2023

ISBN: 978-99920-3-397-5

Preu de Venda al Públic: 15 euros