L’incendi de Peramola ha estat el més destacat de la temporada dels relacionats amb tasques agrícoles

El Cos d’Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han dut a terme per desè any consecutiu la campanya de prevenció d’incendis durant les tasques agrícoles de recol·lecció del cereal.

En les set comarques on es duu a terme aquest operatiu, entre les quals hi ha l’Alt Urgell, les xifres se situen per sota de la mitjana dels darrers deu anys, tant en nombre d’incendis relacionats amb els treballs de sega, com en hectàrees afectades.

En concret, entre l’1 de juny i el 9 d’agost d’enguany s’han produït en l’àmbit territorial de la campanya operativa, un total de 26 incendis. D’aquests,10 estan relacionats directament amb les tasques de recol·lecció del cereal. Han afectat 54,60 hectàrees, el 0,89% del total d’hectàrees afectades aquest estiu. Cal tenir en compte que entre 2012 i 2022, la mitjana d’incendis originats arran de l’activitat recol·lectora, se situa en 13 incendis anuals, amb una afectació de 296 hectàrees de mitjana.

Pel que fa a les dades globals de Catalunya, entre l’1 de juny i el 9 d’agost, es van produir 37 incendis relacionats amb l’activitat de la sega del cereal. Aquests focs van afectar una superfície total de 214,10 hectàrees, xifra que suposa el 3,49% del total de la superfície afectada durant la campanya forestal, que suma 6.123,22 hectàrees (fins a 21 d’agost).

L’incendi que es va iniciar a Peramola (Alt Urgell) i que va estar causat per l’avaria d’una collitadora, ha estat el més destacat d’aquest any relacionat amb les tasques de la recol·lecció del cereal. Va afectar una superfície de 111,73 hectàrees.