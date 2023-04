Es millora la normativa relacionada amb la seguretat privada, detectius i vigilància

Personal de seguretat privada (freepik)

Aquest dimecres s’ha aprovat el Reglament de desenvolupament de la Llei de seguretat privada, del març de 2022, que remetia al desplegament reglamentari un seguit de qüestions i aspectes relatius, de manera general, a les empreses de seguretat privada, als despatxos de detectius privats, a les empreses privades amb vigilància pròpia, al personal de seguretat privada i als centres de formació.

Així, s’aprova aquesta normativa que incorpora la regulació específica de les empreses de seguretat privada i, més específicament, la infraestructura, els mitjans materials, tècnics i humans, les assegurances i els llibres registre de què han de disposar, així com els requisits de formació aplicable al seu personal de seguretat. També inclou les disposicions relatives als despatxos de detectius privats i a les empreses privades amb vigilància pròpia.

L’articulat contempla la regulació referent a la formació inicial i continuada de determinat personal de seguretat privada i als centres de formació, i estableix els requisits específics per a determinats serveis de seguretat privada. Així mateix, regula el nivell de català i les condicions de titulacions exigides per a l’exercici d’aquestes professions, el règim de les proves per a accedir a les professions de vigilant privat i d’escorta privat, i les qüestions relatives a confidencialitat, uniformitat i distintius, carnet professional i armes de foc i mitjans de defensa que ha de complir una part del personal de seguretat privada.

El Reglament estipula el règim de col·laboració que la possibilitat que el Cos de Policia pugui establir amb les empreses de seguretat privada i amb els detectius privats.