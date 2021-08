Es manté una setmana més el confinament nocturn a la Seu d’Urgell i es torna a aplicar a Tremp

El Govern català ha anunciat que allarga una setmana més el toc de queda nocturn en diversos municipis catalans on hi ha una alta incidència de la COVID-19. Entre ells hi ha la Seu d’Urgell, que ja no serà l’única població de l’Alt Pirineu i Aran en aquesta llista, ja que hi torna a aparèixer Tremp, pel repunt detectat a la capital del Pallars Jussà. En canvi, Puigcerdà, Sort, el Pont de Suert i Vielha es mantenen de moment fora d’aquesta limitació.

En la nova proposta del Procicat, que es preveu que aprovi novament el TSJC, hi apareixen un total de 176 termes municipals, tretze més que fins ara. La gran majoria són de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tot i que també hi apareixen ciutats com Solsona, Lleida o Girona i municipis turístics de la costa, com Salou, Calafell, Mont-roig del Camp, Torroella de Montgrí o Castell-Platja d’Aro. A més a més, entre les novetats d’aquesta setmana destaquen dues capitals de comarca grans com són Manresa i Figueres.

Segons les dades més actuals d’evolució de la COVID-19, a la Seu d’Urgell la velocitat de transmissió del virus és per sota el límit (a 0,74), però el risc de rebrot encara està força per damunt del recomanat (a 994 punts). El mateix passa amb el percentatge de positius als nous tests, que és al 14,81%. A Tremp, aquests tres índexs estan respectivament a 2,84 (quasi el triple del límit recomanat), a 1.313 punts i a l’11,98%, i és ara mateix el municipi pirinenc amb pitjors índexs. Salut també té en compte la pressió hospitalària i, ara mateix, al Sant Hospital de la Seu hi ha 6 ingressats amb coronavirus, tres més que la setmana passada.

Pel que fa a Puigcerdà, que de moment es queda fora del confinament nocturn, el risc de rebrot també es manté alt (195), però força per sota dels de la Seu i Tremp. Alhora, la capital cerdana ha reduït la Rho7 fins a 0,64 i la positivitat fins a només un 5,88%.

Cribratge poblacional a la Seu

D’altra banda, amb l’objectiu de detectar o bé descartar nous contagis, l’Ajuntament de la Seu ha comunicat que demà divendres, dia 6, s’oferirà a la població la possibilitat de fer-se una PCR gratuïta, mitjançant un cribratge amb automostres. La parada per participar-hi estarà instal·lada al passeig Joan Brudieu al llarg del matí i el migdia (11.00-13.30).

Quant a la resta de restriccions vigents contra la COVID-19, que afecten tot Catalunya, aquesta setmana vinent es preveu mantenir la limitació de reunions d’amics o familiars a un màxim de 10 persones i l’obligació de tancar tots els establiments, com a molt tard, passada la mitjanit (00.30). També se seguirà limitant l’accés nocturn a parcs o platges i el consum de menjar o begudes en espais públics, per evitar episodis d’entrompades col·lectives.