El Govern aprova el Projecte de llei d’economia digital, l’emprenedoria i la innovació

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació.

La voluntat del text és promoure nous models de negocis vinculats a l’economia digital, fomentar l’emprenedoria, fer més atractius els avantatges competitius de l’economia andorrana, i, alhora, donar cobertura jurídica a nous models d’innovació i de transformació digital. D’aquesta manera, s’incentiva la creació d’empreses donant suport a la innovació.

Amb aquest objectiu es planteja una regulació d’aspectes com ara la creació de zones econòmiques especials amb incentius dins del territori nacional, així com la generació d’espais de proves o sandbox per tal de facilitar que el país pugui esdevenir –amb un marc jurídic específic– un espai segur en el qual s’hi poden provar productes, serveis, models de negoci o projectes relacionats amb l’economia digital. En aquest entorn controlat, mitjançant entre d’altres l’establiment de protocols de proves, s’hi analitzen les oportunitats i els riscos que presenten a les iniciatives referides.

En aquest sentit, el projecte de llei també promou la creació de laboratoris d’innovació oberta per a experimentar i avaluar idees, productes, serveis, projectes i models de negoci innovadors dins d’un entorn que impulsi el model denominat quàdruple hèlix. Un model consistent en la cooperació entre l’Administració Pública, els centres de recerca, les empreses i els ciutadans, per a així, entre d’altres, fomentar l’intercanvi d’experiències i de coneixement.

A més, el text determina el règim jurídic aplicable als allotjaments amb espais comuns complementaris o coliving i de lloguer d’espais compartits de treball o coworking. La finalitat principal és regular les noves formes residencials i d’espais de treball originades pel desenvolupament de l’economia andorrana.

En paral·lel, el projecte de llei contempla mesures per afavorir el finançament i la inversió en iniciatives empresarials vinculades a l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació. Així, es regulen els serveis de finançament participatiu en empreses (crowdfunding) segons la normativa europea o la creació de les societats mercantils startups i les seves mesures fiscals i de finançament.

També es regulen qüestions com la passarel·la d’intercanvi de documents i dades del Principat d’Andorra o aspectes vinculats al món laboral. Entrant al detall, es clarifica el règim del contracte de treball a distància o teletreball, establint, per exemple, el dret a la desconnexió digital dels assalariats fora de l’horari de feina o que aquesta modalitat de treball no pot suposar l’assumpció per part del treballador de despeses relacionades amb els equips, les eines i altres mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral.

Finalment, mitjançant la modificació de la Llei qualificada d’immigració, s’estableixen noves modalitats de residència al Principat d’Andorra per a persones estrangeres que contribueixen al desenvolupament de l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació. Concretament, aquestes persones estrangeres són aquelles que per a dur a terme el seu treball no requereixen disposar d’una ubicació geogràfica concreta i que utilitzen les telecomunicacions i la tecnologia (Nòmades digitals), i aquelles escollides per a participar en programes per a emprenedors estrangers que s’impulsin des del ministeri encarregat de l’economia (Visat emprenedor).