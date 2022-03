Es fixa en 250 persones el contingent de refugiats procedents d’Ucraïna que pot acollir Andorra

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’estableix el procediment per a l’acollida i el sojorn de les persones desplaçades a causa de la situació humanitària a Ucraïna. El ministre Portaveu, Eric Jover, així com la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, han explicat que el text regula el compromís del Govern d’oferir protecció temporal als desplaçats garantint la seva protecció social, l’accés a l’educació, a l’atenció sanitària, i a facilitar la seva inserció en la societat andorrana.

Aquest Decret estableix la regulació de l’acollida de les persones desplaçades provinents d’Ucraïna a causa del conflicte armat. També regula la creació del grup de treball interministerial, així com el Registre de persones desplaçades i determina el rol que ha de desenvolupar cada ministeri. També concreta el procediment d’administració de l’ajuda ciutadana cap a aquestes persones.

Jover i Ubach han detallat que actualment ja s’han acollit 244 persones, amb les quals ja s’està treballant en la seva integració a Andorra i l’accés a l’educació, la sanitat o el mercat de treball, depenent de les necessitats de cada cas. El Govern ha fixat a 250, el nombre de persones que de moment Andorra pot absorbir amb les màximes condicions de qualitat i de benestar.

El contingut del Decret s’emmarca en la Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries; la Llei qualificada d’immigració; el Reglament regulador del Servei d’Immigració; el Reglament regulador de les revisions mèdiques; la Llei qualificada d’educació; la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents així com la Llei d’ocupació.

Es tipifica que seran beneficiàries de l’acollida les persones nacionals ucraïneses i les persones apàtrides i nacionals de tercers països diferents d’Ucraïna que puguin demostrar que residien legalment a Ucraïna abans del 24 de febrer del 2022, i que no puguin retornar al seu país o regió d’origen en condicions segures i duradores.

El decret determina que totes les persones que arriben a Andorra provinents d’Ucraïna han de posar-se en contacte amb el Ministeri d’Afers Exteriors, responsable de centralitzar la informació necessària a través de l’adreça electrònica consulars@govern.ad.

Des del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat en coordinació amb el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, el Ministeri de Salut, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i el Ministeri de Cultura i Esports, s’atendran les necessitats específiques relatives a l’allotjament, la manutenció i altres despeses bàsiques així com l’accés a l’educació, l’accés a l’acolliment lingüístic, a les prestacions socials i sociosanitàries i a l’ocupació.

Tal com preveu el Decret, les persones provinents d’Ucraïna podran residir i treballar de manera legal o bé a través del reagrupament familiar o bé de manera temporal i transitòria, en qualitat de persones beneficiàries de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. Els permisos s’expediran per un període de dos anys. El Govern reportarà a ACNUR o altres organismes internacionals la informació relativa a les persones desplaçades a Andorra.

El Decret garanteix l’accés a l’educació als menors durant el seu període d’estada a Andorra. Des d’Educació i Ensenyament Superior, es contactarà amb els pares, els representants o els tutors legals dels menors i s’avaluarà les necessitats educatives pertinents, s’assignarà un centre educatiu i s’orientarà a les famílies pels tràmits d’inscripció. De la mateixa manera es coordinaran les necessitats relacionades amb el transport escolar per als infants i joves.

L’accés a l’assistència sanitària també queda garantida per a totes aquestes persones a tots els efectes. En el temps en què no es disposi de les autoritzacions d’immigració corresponents, el Servei d’Urgències del SAAS proveeix l’assistència oportuna de manera gratuïta. Les persones provinents d’Ucraïna a partir de setze anys han d’acreditar estar immunitzades enfront de la COVID-19, mitjançant la presentació dels certificats de vacunació o de recuperació. Aquelles persones que no estiguin immunitzades se’ls administrarà la pauta de vacunació corresponent.

Les persones provinents d’Ucraïna que reuneixin els requisits per poder treballar se’ls facilitarà l’accés als diferents serveis del Servei d’Ocupació, durant el seu període d’estada a Andorra, per fomentar el seu accés al mercat laboral.

El Decret recull la creació d’un fons solidari per l’acollida dels desplaçats a Andorra a causa de la crisi a Ucraïna, que centralitza totes les contribucions econòmiques de la societat andorrana, a través de diferents comptes bancaris, per satisfer les necessitats d’acollida i de manutenció de les persones beneficiàries a Andorra.

D’altra banda, des del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, es rebrà, coordinarà i gestionarà totes les demandes d’informació i els oferiments d’ajuda, d’allotjaments o d’altres serveis. A través del correu electrònic ajuda.ucraina@govern.ad, se centralitzaran totes les ofertes d’ajuda de la ciutadania.