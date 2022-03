‘Animales capitales’ de Rigo, a illa Carlemany fins el 10 d’abril

El centre comercial illa Carlemany continua sent aparador de creadors residents o bé, com ara, estrangers. Fins al 10 d’abril es pot veure, a la planta baixa, l’obra del cubà José Rigoberto Rodríguez Camacho (l’Havana 1969) el qual signa amb el sobrenom de Rigo. L’exposició s’anomena ‘Animales capitales’ i la formen deu obres realitzades en acrílic i en altres tècniques mixtes, de mides diverses i sobre diferents suports.

L’artista afirma que la seva obra neix del caos, movent tots els ressorts de la subjectivitat i la intuïció, fixant com a eix central a l’ésser humà però no com una representació d’això. Això sí, reflectint la seva condició, única i diversa a la vegada. Des d’aquesta perspectiva interpreta la cosa humana com l’essència que ens identifica. Per això, la figura, sigui la cara sigui tota ella, va acompanyada d’ella mateixa. El jo, l’altre, el proïsme, el nosaltres.

“El procés creatiu -afegeix Rigo- és vital. Neix un nou ésser, alliberat, despullat de tota formalitat en la seva estètica i concepte”. Per això “el seu Art” flueix en el camp de l’expressionisme.

Per a l’autor, la seva proposta pictòrica consisteix no tant en mostrar el desafiament davant la seva pròpia naturalesa, sinó més aviat a reflectir la seva dualitat entre aquesta condició i l’animal que l’habita. Per això, en pintar les seves figuracions, Rigo les centra en l’individu i la seva actitud alliberadora. Exposades aquestes dues essències, com a única espècie animal en la seva condició humana que cabdalment corona el seu cap.

En l’era digital, Rigo defensa que malgrat tot, “l’home de les cavernes està més a prop de nosaltres del que un es pensa. Només han canviat les eines de treball, però ells van propiciar la seva evolució i es feren éssers capitals, però sense perdre la seva essència animal”. El títol del projecte emfatitza en aquest aspecte. El caràcter gregari de l’ésser humà està implícit en les figuracions que presenta l’artista, siguin en una o en diverses.