“Volem treballar”, el crit del sector de la restauració en la concentració davant del Govern

Una concentració que s’ha allargat durant gairebé una hora i que s’ha convocat a conseqüència de les restriccions per la Covid-19. Responsables d’establiments, treballadors i proveïdors han demanat poder treballar i han fet sonar les claus dels locals com a reclam.

Asseguren que els ajuts als lloguers no són suficients, van molt lents, no arriben d’immediat i necessiten reprendre l’activitat. No volen ajudes, volen reballar, han declarat. Argumenten que la seva situació és complicada i molts es troben al límit del tancament definitiu.

Confien que aquest divendres s’avanci en les solucions per al sector durant la reunió que l’Executiu mantindrà amb els representants de la Unió de Bars, una associació que s’ha desmarcat aquesta setmana de la convocatòria, que va començar a córrer dimarts per les xarxes socials.

S’ha produït un desplegament de mitja dotzena d’agents de policia a les portes del Govern