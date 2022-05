Es diagnostiquen 319 nous casos de Covid-19 la darrera setmana

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 42.894 (+319) persones i es registren un total de 42.181 (+424) altes. El total de defuncions fins a la data és de 153.

El nombre d’actius se situa aquest dimecres en 560 (-102): hi ha 2 persones ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i no hi ha ningú a l’UCI.

Finalment, des de l’inici del Pla de vacunació s’han administrat 157.324 vacunes –58.126 primeres dosis, 57.476 segones i 41.722 terceres–.