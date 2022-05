Els positius de Covid-19 asimptomàtics o amb simptomatologia lleu no hauran d’aïllar-se

El Consell de Ministres ha acordat aquest dimecres la modificació dels protocols d’actuació en cas de ser positiu en COVID-19. Així, el ministre portaveu, Eric Jover, ha anunciat que en cas de no presentar símptomes o tenir-los lleus, deixarà de ser obligatori l’aïllament al domicili. El canvi de protocol ve motivat pels indicadors epidemiològics i sanitaris actuals, especialment la baixa pressió sanitària i el fet que l’alta immunització de la població –sigui natural o per les vacunes– i les soques majoritàries tenen poca afectació en la població.

D’aquesta manera, ha prosseguit el portaveu de l’Executiu, els positius asimptomàtics o amb baixa afectació podran sortir de casa, però hauran de dur obligatòriament una mascareta quirúrgica o FFP2 de manera continuada durant 10 dies des de l’inici de símptomes o el resultat positiu. Es recomana que, sempre que sigui possible, els positius facin teletreball i redueixin al mínim les interaccions socials. També que evitin compartir espais tancats poc ventilats i mantinguin una higiene de mans freqüent.

Per consegüent, les baixes deixaran de tramitar-se automàticament a partir de demà. En el cas de les persones que presentin símptomes moderats, caldrà que es quedin a casa i contactin al seu metge referent si els símptomes persisteixen o empitjoren, si hi ha factors de risc o si necessiten una baixa mèdica.

Pel que fa als contactes –els convivents o les persones que han estat en contacte amb un positiu les darreres 48 hores en un espai tancat sense mascareta i durant més de 15 minuts– caldrà que es realitzin un test ràpid d’antígens (TRA). Si aquest es du a terme en format autotest i dona positiu, caldrà confirmar-lo en un establiment autoritzat – stoplab, farmàcies o laboratoris– per al seu registre en el sistema.

El Consell de Ministres també ha prorrogat les mesures temporals vigents amb alguna flexibilització, especialment en els centres sociosanitaris: els residents només hauran de dur mascareta en els espais interiors quan rebin visites externes i quan la situació de cada centre així ho requereixi. Els cribratges al personal no assistencial, per la seva banda, seran cada 30 dies. Finalment, s’eliminen els cribratges per al personal de les cases pairals.