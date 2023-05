Es crea la comissió que acreditarà les competències dels educadors esportistes professionals

Un educador esportiu impartint una classe (freepik)

Aquest dimecres, dia 3 de maig, s’ha donat llum verda al Reglament de la Comissió Nacional de Reconeixement Professional Esportiu (CNRPE), que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. La normativa regula les funcions i les competències d’aquesta Comissió així com la composició, el nomenament, l’organització i les funcions dels seus membres.

El Reglament desplega la legislació referent a la creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència, que crea, en el seu articulat, la Comissió Nacional de Reconeixement Professional Esportiu i la defineixen com un òrgan col·legiat en què participen els òrgans competents en matèria d’educació i d’esport i l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya com a membres permanents.

En el seu articulat, el Reglament defineix les funcions de la CNRPE, que esdevé un òrgan col·legiat que té les funcions d’acreditar i reconèixer les competències professionals adquirides per la via formal, no formal i informal. La Comissió podrà emetre resolucions per a exercir una professió esportiva referents al nivell de les formacions esportives nacionals, als nivell i les equivalències de les qualificacions estrangeres conduents a l’exercici d’una professió esportiva i al reconeixement de les competències professionals adquirides per la via formal, no formal i informal.

La normativa estipula la seva composició, integrada per membres: la presidència, que assumirà un representant de l’esport; un vocal, representant del sector educatiu i el secretari, que esdevindrà un representant de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM). També defineix que altres persones o organismes puguin assumir funcions d’assessorament tècnic o pedagògic.

També fixa el procediment de nomenament de la Comissió, la durada i les possibles suplències, l’organització i les funcions que han d’exercir, la convocatòria de les reunions mínimes que s’han de dur a terme, així com els procediments relatius a la deliberació i la presa de decisions.