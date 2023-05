Els problemes de doble imposició entre estats es podran resoldre, en endavant, amb un procediment amistós

El ministre de Finances i portaveu en funcions del Govern, Cèsar Marquina (Arxiu/ SFGA)

El Reglament de procediments d’arranjament ha quedat aprovat aquest dimecres amb el vist i plau del Consell de Ministres. El ministre de Finances i portaveu del Govern en funcions, Cèsar Marquina, ha explicat que els convenis i tractats internacionals, per a evitar la doble imposició dels quals Andorra és part, preveuen mecanismes de resolució de conflictes quan les mesures adoptades pels diferents estats contractants comporten o poden comportar una imposició no conforme a les disposicions d’aquests convenis i permeten a la persona afectada iniciar un procediment amistós per a resoldre aquests eventuals conflictes.

Aquest Reglament estableix els requisits necessaris per a iniciar un procediment d’arranjament i les diferents fases que s’han de seguir per a tramitar-lo fins que finalitzi, així com la possibilitat de sol·licitar la suspensió del deute afectat pel procediment d’arranjament.

En desenvolupament dels convenis i tractats internacionals, la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres preveu, en la disposició final quarta, aquests procediments d’arranjament que necessiten un desenvolupament reglamentari per a establir-ne les modalitats pràctiques i els mecanismes que s’han de seguir perquè els obligats tributaris puguin iniciar aquests procediments, així com per a permetre als estats dur a terme les diferents actuacions per a assolir un eventual acord.