Es convoquen les proves oficials de batxillerat (POB) 2024

Alumnes realitzant les proves oficials de batxillerat (SFG)

El Consell de Ministres ha aprovat la primera convocatòria per a la Prova oficial de batxillerat (POB) 2024. Els exàmens orals de la primera avaluació s’efectuaran entre el 23 de març i el 27 d’abril i les corresponents proves escrites, del 15 de març al 24 d’abril, mentre que les proves de la segona avaluació se celebraran del 27 al 31 de maig.

Pel que fa a la primera avaluació, els exàmens escrits de les assignatures obligatòries tindran lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i la resta de proves escrites se celebraran a l’antiga escola espanyola de Sant Julià de Lòria. Mentre que els exàmens orals de llengües (català, anglès, castellà i francès) s’efectuaran a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.

I, pel que fa a la segona avaluació, els exàmens escrits i orals (català i anglès) se celebraran a l’antiga escola espanyola de Sant Julià de Lòria.

Poden accedir a la convocatòria de la Prova oficial de batxillerat els candidats presencials i els candidats lliures que compleixin els requisits establerts. Les inscripcions dels primers es realitzaran del 26 al 28 de febrer a l’Escola Andorrana de batxillerat, mentre que les dels candidats lliures estan previstes els dies 22, 23 i 27 de febrer a la seu del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (cal sol·licitar cita prèvia al 743313).

La publicació i comunicació dels resultats de la primera avaluació està prevista el 9 de maig a partir de les 12 hores, a través del correu electrònic, on cada candidat rebrà el butlletí de qualificacions de la POB i l’enllaç per a entrar al formulari per a inscriure’s, si així ho desitja, a la segona avaluació.

Finalment, el 14 de juny és la data fixada per part del Ministeri per a lliurar als candidats per correu electrònic el butlletí final de qualificacions de la prova oficial de batxillerat amb la resolució d’apte o no apte per a obtenir el títol de batxillerat. Els candidats lliures en procés reben, aquest mateix dia, un certificat amb les qualificacions obtingudes en la convocatòria corresponent.

Per a més informació, es pot consultar l’avís de convocatòria al web www.educacio.ad.