Èric Cervós, Guillem Davasse, Pablo Carrascosa i Iu Blasi formaran l’equip de Copa Davis

Èric Cervós, Guillem Davasse, Pablo Carrascosa i Iu Blasi formaran l’equip andorrà de Copa Davis. Així s’ha determinat després del torneig previ acollit al Princiesport aquest passat cap de setmana i, en el qual, els quatre tenistes del país han acabat adjudicant-se la plaça de cara al torneig que s’ha de disputar el mes de juny.
Després de disputar-se tots els enfrontaments, Èric Cervós s’ha imposat amb quatre victòries, per davant de Guillem Davasse que en va sumar tres i Pablo Carrascosa amb dues. La darrera plaça que es repartia entre Iu Blasi i Pol Campamà, va ser per a Blasi després de guanyar el duel directe per 6-2 i 6-0.
En aquest sentit, Andorra disputarà el torneig regional d’Europa del grup 4, a Armènia, que enguany ha estat escollida com a seu amfitriona. La resta de seleccions del grup seran Albània, Islàndia, Liechtenstein, Malta i San Marino, en un torneig amb dos grups (un de tres i un de quatre), en els quals els dos primers de cada grup disputaran les semifinals, abans de la final que ha de determinar qui pujarà de nivell de cara a l’edició de l’any vinent.