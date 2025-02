ERC reclama que es cobreixin les vacants en oficines de Correus del Pirineu

Oficina de Correus de la Seu (RàdioSeu)

A Catalunya, el Grup Parlamentari d’ERC, EH Bildu i BNG, a instància de la seva portaveu Sara Bailac, ha presentat una moció amb què adverteixen de “manca de personal a l’oficina de Correus” en poblacions pirinenques com Tremp. Segons Bailac, la situació en aquesta delegació és “clarament insostenible i no només durant els mesos d’estiu”. Una situació que també han detectat a diversos municipis de la plana de Lleida, com ara Alguaire, Bellpuig, les Borges Blanques, Maials, Rosselló, Aitona, Soses o la mateixa ciutat de Lleida.

Pel que han pogut copsar, la senadora afirma que “no és un problema puntual sinó d’una mancança estructural que afecta tot l’Alt Pirineu, Aran i Lleida”. I tot i que la queixa fa referència a tot l’any, considera que la situació empitjora a l’estiu, quan els 430 funcionaris que Correus té a la demarcació “queden reduïts a la meitat, precisament, quan moltes de les seves poblacions incrementen els habitants”, un augment que es produeix sobretot al Pirineu. En aquest sentit, Bailac assegura que “els ajuntaments i els sindicats CCOO i UGT han denunciat reiteradament la manca de personal estructural i el no cobriment de les places que queden vacants, ja sigui per vacances, dies personals, baixes laborals o jubilacions”.

La moció d’Esquerra Republicana insta el Ministeri de Transports i Mobilitat a “adequar i dimensionar” les oficines de Correus i a cobrir les vacants “durant tot l’any i especialment, durant els mesos d’estiu, en el nombre suficient perquè el servei se segueixi prestant amb normalitat”. En la mateixa línia, insta l’executiu espanyol a “realitzar i presentar una auditoria sobre el funcionament tant a nivell general com oficina per oficina”. Sara Bailac conclou que “els serveis públics bàsics, com ho és el de Correus, han de ser un pilar bàsic i fonamental per a contribuir a l’equilibri territorial i per a prevenir i revertir el despoblament i l’envelliment de les zones rurals”.