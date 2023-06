Enxampats amb 66.000 “xuxes” i xocolatines… amb cànnabis

Les llaminadures i les xocolatines intervingudes contenien cànnabis (freepik)

Ha passat a Barcelona, però és una notícia que traspassa fronteres. Quatre pinxos -tres homes i una dona- han estat detinguts pels Mossos d’Esquadra a Horta-Guinardó perquè presumptament elaboraven i distribuïen llaminadures que contenien cànnabis.

Els detinguts guardaven caixes plenes de productes alimentaris que contenien THC i esqueixos de marihuana en un local que utilitzaven com a magatzem. El valor aproximat de tots els productes intervinguts en el mercat il·lícit és d’entre 120.000 i 150.000 euros.

Els “artesans” de les llaminadures també posseïen una plantació de marihuana al soterrani del magatzem on operaven. El tetrahidrocannabinol, Δ9-tetrahidrocannabinol o THC és el principi actiu més important de la planta del cànnabis responsable de la majoria dels efectes terapèutics i psicoactius.

L’aparença dels productes i la forma com estaven embolicats podria donar a equívoc a una persona que desconeix el contingut, com per exemple un menor. Per tant podien ser fàcilment consumits i comportar així un alt risc per a la salut de les persones. A més, les condicions higièniques i de salubritat del local no donaven garanties per a la manipulació i elaboració de productes comestibles destinats al consum. Cap dels quatre detinguts tenia antecedents.

Alerta, doncs, als més llépols amb el que es compra i, sobretot, amb el que es menja.