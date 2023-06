Vídeo: Comú d’Encamp

L’edició del 40 aniversari de l’OTSO Travessa d’Encamp tanca amb rècord de participació amb 1.202 participants, un 50% més que l’any passat. Les condicions climatològiques han influït en la diferència entre les inscripcions, prop de 1.400, i la participació real, però no ha condicionat el bon resultat d’aquesta cita especial per les 4 dècades en el calendari.

Xavier Fernàndez, conseller d’Esports, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, ha destacat el bon ambient i la idea que “promovem activitats per a la gent del país i de la parròquia, però també perquè ens vinguin a visitar de fora” i “és un plaer que vinguin a descobrir el nostre patrimoni i les nostres muntanyes”, en referència als més de 1.200 participants i tots els seus acompanyants.

El conseller també ha explicat que “l’ambient i el recorregut han estat dos dels elements més destacats per part dels corredors” que en general fan una molt bona valoració de les curses.

Per la seva part, Jordi Solé, director de la cursa “estem molt contents, tot i les dificultats amb el tema dels marcatges”. Solé ha afegit que la cursa ha comptat amb una gran assistència de visitants. “A la cursa llarga, per exemple, només hi havia 4 andorrans, però un d’ells l’ha guanyat” i ha fet una molt bona valoració per la gran assistència de visitants de Catalunya principalment, però també d’altres procedències com València, País Basc, Madrid, i un creixement important de participants provinents de França.





Un cap de setmana de celebració de la 40a edició

La 40a edició de la Travessa d’Encamp, una cursa molt especial per complir quatre dècades en el calendari, ha comptat amb diferents sorpreses durant el cap de setmana, entre les quals, el divendres, la sortida de la cursa de 126 k es va fer amb un espectable lluminós i a peu de carrer de la companyia Brincadeira.

Avui diumenge, abans de la sortida més multitudinària del cap de setmana, la de 21 km, s’ha bufat les espelmes d’un pastís per a simbolitzar l’aniversari de la cursa més antiga dels Pirineus, durant el matí, amb Mountains of Music que ha fet un magnífic concert en directe, i com a final de festa i abans de l’entrega de premis i del sorteig, s’ha projectat un vídeo amb imatges aèries del cap de setmana que ha rebut l’aplaudiment de tot el públic.

L’entrega de premis ha comptat amb la presència d’Enric Torres, en representació d’Andorra Turisme, el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, i els consellers comunals Nino Marot, Andreu Riba, Enric Riba i Esther Vidal i Jordi Solé, director d’OTSO Sport.





Diumenge ha estat el torn de les curses ràpides i amb molta participació popular

Alvaro Ramos, amb un temps de 02:10:54 i Lea Ansion, amb un temps de 02:37:05 guanyen la cursa 21 K, Ibai Angulo, amb un temps de 01:15:58 i Núria Andrés, amb un temps de 01:36:45, són els vencedors de la distància de 12 K, i Joan Lluch, amb un crono de00:50:38 i Lilian Cherono amb un crono de la 00:56:18 són els vencedors de la 7 k.

La cursa de 21 km ha estat la més nombrosa, amb més de 400 participants i, la més curta, de set quilòmetres, ha tingut una gran participació popular i ha permès a una bona colla de joves atletes, entre els 7 i els 12 anys situats a primera fila, d’introduir-se en el món del trail.

Tots els resultats de les curses de 21 K, 12 K i 7 K AQUÍ





Les distàncies més llargues amb molta duresa per la pluja i el recorregut

Les distàncies més llargues han estat marcades per la duresa, donades les condicions meteorològiques de dissabte a la tarda on la pluja va fer acte de presència a les cotes més altes dels recorreguts.

En la distància de 110 quilòmetres la primera posició masculina ha estat per a Jordi Tissier (que ja es va adjudicar la distància més llarga l’any passat de 74 k) amb un temps de 16 hores, 16 minuts i 12 segons. Pel que fa a la guanyadora femenina, ha estat Anastasia Lanina, amb 22 hores, 51 minuts i 57 segons.

En la distància de 84K, el guanyador de la categoria masculina ha estat Goar Lopetegui, amb un temps d’11 hores, 12 minuts i 54 segons, i en la femenina Jone Urkizu, amb 15 hores 3 minuts i 53 segons.

Pel que fa als guanyadors, en el recorregut de 42K s’han alçat amb la primera posició Pau Capell en la categoria masculina (amb un temps de 5 hores, 36 minuts i 38 segons) i a Anna Ongaro en la femenina, amb 6 hores, 26 minuts i 20 segons.

Tots els resultats de les curses de 126 K, 84 K i 42 K AQUÍ





Bon resultats per a l’equip de quatre corredors provinents de Kènia

L’equip de quatre corredors de Kènia que han participat per primera vegada en aquest esdeveniment, en el marc del programa de desenvolupament que OTSO porta a terme en aquest país, ha fet un molt bon resultat. Han obtingut una primera posició en la distància de 7 km, per a Lillian Cherono, una segona posició en la distància de 42 km en categoria femenina per a Caroline Kigen, una segona posició en la distància de 42 km en categoria masculina, per a Theophilus Yator, i una tercera posició en la distància de 21 km per a Gideon Cheboson.