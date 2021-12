Entrena a qualsevol lloc amb l’app Tecnogym

Ets dels qui deixes d’entrenar perquè no tens un gimnàs a mà? Les apps d’entrenament poden ser una gran ajuda per a continuar entrenant diàriament allí on vagis. Tecnogym ens presenta un pla d’entrenament personalitzat, amb uns objectius que nosaltres marquem, que s’adapta a l’equipament que tinguem, i ens permet entrenar tant a l’interior com en l’exterior.

Technogym APP està disponible en castellà i t’ajuda a aconseguir els teus millors resultats d’entrenament en poc temps gràcies al Technogym Coach, l’entrenador digital basat en intel·ligència artificial que personalitza els teus entrenaments. Com si tinguessis un entrenador personal, a qualsevol lloc i moment del dia, però de manera gratuïta.

Ja sabem el que han de tenir els entrenaments perquè siguin efectius: que et suposin un repte sense que siguin massa complicats, que s’adaptin a l’equipament que tens (pes rus, bicicleta de ciclisme de sala, bandes elàstiques, etc.), que siguin variats, i que et motivin a anar superant-te cada dia.

Pots usar l’app Tecnogym a casa, al gimnàs, de viatge o a l’aire lliure, i hi ha tant entrenaments amb el teu pes corporal (core, cardio, HITT…), com entrenaments connectats a les màquines de Technogym.

A més hi ha consells de nutrició, vídeos perquè realitzis els moviments correctament, plans setmanals d’entrenament i tot organitzat de manera molt dinàmica.

Per trendenciashombre.com / AMIC – Tot Sant Cugat