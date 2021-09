Inici de les inscripcions per a l’Àrea de Jovent a Encamp i al Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha obert aquest dimecres les inscripcions per a l’Àrea de jovent per al curs 2021-2022. Aquest any també es podran realitzar per internet en els següents enllaços:

L’inici de les activitats serà a partir del 9 de setembre amb tots els serveis adaptats a les mesures de seguretat sanitària per evitar els contagis de la COVID-19.

A l’Àrea de jovent d’Encamp s’ofereix el servei d’acompanyament al matí i al Pas de la Casa el servei de cap de setmana i de dia festiu.

S’hi poden inscriure infants de 6 a 11 anys, i en el cas del Pas de la Casa fins a 12 anys.

Enguany els beneficiaris del Carnet Piolet i del Carnet Jove comptaran amb un descompte del 10% i un 20% de descompte per al segon germà/na.