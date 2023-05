Entre aquest dimecres i dijous es registren cinc accidents de trànsit amb cinc motoristes ferits

Imatge d’arxiu d’una moto accidentada

Aquest dijous, 4 de maig, s’han registrat dos accidents de circulació a la xarxa viària andorrana, en els quals, hi ha hagut ferits. El primer dels avisos d’avui, la Policia l’ha rebut a les 13:22 hores. Aquest informava d’un sinistre al carrer Prat de la Creu, a la rotonda de Govern, a Andorra la Vella, entre un turisme Maserati Ghibli (FRA), una motocicleta Honda WW (AND) i una vianant. Tant el conductor de la motocicleta com la vianant, ambdós veïns del Principat, de 36 i 46 anys, han resultat ferits.

El segon dels avisos alertant d’un accident s’ha rebut poc després, a les 14:08 hores. En aquest cas, el sinistre de trànsit ha tingut lloc a la carretera del Coll d’Ordino, a la parròquia ordinenca. Ha estat un accident entre un turisme Audi A6 i una motocicleta Yamaha N-MAX, ambdós amb matrícula andorrana.

El conductor de la motocicleta, veí de les valls, de 21 anys, ha resultat ferit.





Cinc motoristes ferits en accidents entre dimecres i dijous

Comptant els dos motoristes ferits en els accidents de circulació d’aquest dijous i els altres tres que es van registrar en els tres sinistres d’ahir, es comptabilitzen en total cinc motoristes ferits en unes 24 hores. És a dir, en tots els cinc incidents hi ha hagut un motorista implicat. En cap cas això vol dir que siguin necessàriament els conductors de les motos els responsables. Davant un fet d’aquestes característiques sempre serà la Policia qui en determini l’origen.