Ubach es reuneix amb la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret

Maria Ubach i Meritxell Serret, aquest dijous 4 de maig (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, ha rebut aquest dijous a la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, amb qui ha mantingut una reunió de treball. La representació andorrana a la reunió també ha comptat amb la presència de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, i del director d’Afers Bilaterals i Consulars, Andreu Jordi. També hi ha participat l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy.

La visita s’emmarca en les relacions de bon veïnatge entre ambdós territoris i dona continuïtat a les trobades que s’han celebrat els darrers mesos entre representants del Govern i de la Generalitat. Aquestes s’han potenciat al més alt nivell després de les reunions al llarg de la legislatura entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Així doncs, Ubach i Serret han pogut tractar i fer una valoració positiva de l’estreta col·laboració entre Andorra i Catalunya, que es fa palesa a través dels diferents projectes transfronterers; com és el cas dels acords de cooperació en matèria sanitària, de protecció del medi ambient i de la biodiversitat, així com les millores en infraestructures de transport, com és el cas de l’aeroport d’Andorra – La Seu. En l’àmbit cultural es destaca la candidatura a Patrimoni mundial de la UNESCO ‘Els testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra’, que compta amb participació de monuments andorrans, de la Seu d’Urgell i de Foix.

La ministra en funcions ha posat en relleu que la cooperació transfronterera i de proximitat és un dels eixos de la política exterior del Principat i, justament, s’ha referit als treballs realitzats en el sí de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) i a la recentment aprovada Zona Funcional de Muntanya Est del programa europeu de cooperació POCTEFA, del qual Andorra forma part juntament amb Catalunya i Occitània.

En el marc d’aquest desplaçament, la consellera Serret ha presentat la recentment nomenada delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives. Maria Ubach i Meritxell Serret han coincidit en la importància de continuar reforçant els vincles entre Andorra i Catalunya. Per aquest motiu, ambdues s’han emplaçat a organitzar una nova reunió al llarg d’aquest any entre el cap de Govern del Principat i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.