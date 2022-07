Entra en funcionament l’abonament gratuït per al transport públic amb més de 6.400 sol·licituds

L’abonament gratuït per a les línies de transport nacional d’autobusos, a Andorra, s’ha posat en funcionament aquest divendres 1 de juliol, tal com estava previst. La prova pilot, que durarà entre aquest 1 de juliol i el 31 de desembre, té com a objectiu fomentar l’ús del transport públic, lluitar contra el canvi climàtic i ajudar a augmentar el poder adquisitiu de la ciutadania després de la pandèmia i la pujada de preus.

ANDBANK- fons

L’abonament mensual gratuït, que inclou viatges il·limitats arreu del país, s’ofereix a tots els residents d’entre 3 i 64 anys que no disposin ja d’un altre abonament subvencionat –com ara el Bus Jove o la Targeta Blava–.

Des del 23 de juny, primer dia que es podia sol·licitar el nou abonament gratuït, ja s’han entregat més de 6.400 abonaments, 1.793 (28%) lliurats per via digital a través de l’aplicació MOU_T_B i 4.607 (72%) per canal presencial. Del total, i fins a hores d’ara, 954 usuaris ja han utilitzat l’abonament gratuït en algun moment durant aquest divendres al matí.

Si es comparen aquestes dades amb una mitjana dels abonaments venuts durant els darrers mesos, i des de la rebaixa del preu a 30 euros, s’han entregat un 68% més d’abonaments en l’actualitat. La mitjana en vendes mensuals de l’abonament abans de la gratuïtat era de 3.800 abonaments/mes.

Si ho comparem amb el mes de juny del 2021, el creixement es dispara fins al 3.500%, ja que el mes de juny de l’any passat es van vendre 175 abonaments mensuals. Per altra banda, cal destacar també que la possibilitat d’obtenció de l’abonament per via digital també ha fet incrementar el nombre d’usuaris de l’aplicació MOU_T_B fins als 4.430.

Recordar que hi ha dues opcions per a obtenir l’abonament: per a fer-ho telemàticament –cal el certificat digital– s’ha d’accedir a transports.ad i fer-hi la demanda; un cop s’obtingui el número d’activació, s’ha de descarregar l’aplicació MOU_T_B al mòbil i enllaçar l’abonament amb les dades obtingudes.

L’altra opció disponible és desplaçar-se a l’oficina de l’Estació Nacional d’Autobusos, mostrar la documentació i adquirir una targeta física amb un preu de 3 euros. Si l’usuari ja disposa d’una targeta de bus, se li activarà l’abonament en mostrar-la a l’oficina.