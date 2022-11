Encamp: Venda d’entrades per al Meravellós Mag d’Oz i Frozen, del cicle de musicals infantils

El comú d’Encamp ja ha posat a la venda les entrades per als musicals infantils ‘El Meravellós Mag d’Oz’ i ‘Frozen’, que es faran a la sala de festes del Complex d’Encamp el 19 de novembre i el 17 de desembre. Ambdues representacions comptaran amb dos passis, a les 11 h i a les 16 h.

Els espectacles formen part del cicle de musicals infantils que ofereix la parròquia de forma anual amb l’objectiu d’apropar la cultura a tots els públics. El cicle d’enguany, que es va iniciar el passat mes de setembre, finalitzarà amb aquestes dues representacions i en total haurà comptat amb 4 obres i 7 sessions.

Les entrades ja es poden adquirir a comuencamp.ad i el preu és de 5 euros per als infants i 10 euros per als adults.

El Meravellós Mag d’Oz’ arribarà a Encamp el 19 de novembre

El Meravellós Mag d’Oz és un musical per a tota la família que explica la famosa història de la jove Dorothy i el seu gos Totó, que van ser arrossegats per un cicló cap a un país fantàstic: Oz. Un cop allà, Dorothy viatja a la Ciutat Maragda a la recerca del Mag d’Oz per a tornar a casa seva, a Kansas. Durant el camí, haurà de fer front a la bruixa malvada de l’Oest i es trobarà amb personatges com l’Espantaocells sense cervell, l’Home de llauna sense cor i el Lleó covard de la selva. Junts emprendran una infinitat d’aventures que els portarà a descobrir la solució a les seves mancances de valors.

‘Frozen’ es podrà veure el 17 de desembre

Aquest musical infantil està inspirat en el conte de Hans Christian Andersen ‘La Reina del Gel’. L’obra mostra un viatge musical en el qual els protagonistes transportaran al públic a un món de gel per a viure una aventura divertida, romàntica i plena d’emocions. Les hereves al tron, Elsa i Anna, es disposen a assumir el Tron d’Arendelle per a celebrar la coronació de les princeses, però un encanteri ho canviarà tot… Les protagonistes comptaran amb el temerari muntanyenc Kristoff i un divertit ninot de neu que farà reflexionar als més petits sobre els valors principals de l’amistat.