Escaldes proposa per a aquest dissabte l’espectacle “Arrels d’arreu”, de JOCAND

La sala Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, acollirà aquest dissabte, 12 de novembre, a les 19 hores, “Arrels d’arreu”, a càrrec de la Jove Companyia Nacional d’Andorra (JOCAND). “Arrels d’arreu” és una mirada cap a la generació dels avis i les àvies. Les seves músiques, les seves maneres de fer per a ser conscients que no hi ha tantes diferències; que la forma ha pogut canviar, però, en el fons, els anhels i els desitjos continuen sent gairebé els mateixos.

I, sobretot, és un homenatge a totes les persones des de la consciència que, totes, són Arrels d’arreu, de les que s’han desplaçat per a venir aquí, de les que van haver de marxar a buscar el pa a d’altres terres i que són llavor, alhora, del que explicaran els seus néts i les seves nétes de cada una d’aquestes persones. Aquest és un espectacle recomanat a partir de 10 anys d’edat. Les entrades estan disponibles a l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany i a la taquilla el dia de l’espectacle. Entrada fins a 30 anys: 3 euros, entrada general: 5 euros.