El periodista Manel Alías presenta a la Seu d’Urgell el seu llibre ‘L’última victòria de l’URSS’

El fins fa poc corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, Manel Alías, presenta a la Seu d’Urgell el seu nou llibre, L’última victòria de l’URSS (Ara Llibres). L’acte, aquest dissabte a les 12 del migdia a la llibreria crítica El Refugi, serà de fet una de les primeres presentacions que el periodista berguedà fa d’aquesta obra, atès que s’ha publicat ara fa tot just dues setmanes.

Aquest és també un dels primers actes que Alías duu a terme després que els darrers mesos ha fet seguiment de la guerra a Ucraïna, en algunes ocasions des de primera línia de foc. Per això, també s’hi parlarà de la situació actual del conflicte i del seu anterior llibre Rússia, l’escenari més gran del món, mitjançant una conversa amb l’antropòloga social Natàlia Martí.

A L’última victòria de l’URSS, Manel Alías explica com la Unió Soviètica va passar de rebutjar la participació en els Jocs Olímpics, perquè els consideraven una pràctica burgesa, a convertir l’esport de competició en una qüestió d’estat i a destinar-hi tota mena de mitjans per a liderar-lo i “marcar múscul davant del món”. Així, Alías s’endinsa en la història per a narrar les claus d’unes gestes que han fet època i que van culminar ara fa just trenta anys i precisament a Catalunya, amb els Jocs de Barcelona’92 en els quals va liderar el medaller el denominat Equip Unificat, creat arran del col·lapse i dissolució de les repúbliques soviètiques.

Entremig, el llibre recull “tot un seguit d’anècdotes i vivències prodigioses que palesen l’esforç soviètic per a assolir l’hegemonia mundial en l’àmbit esportiu”. Medallistes de rècord, entrenats des d’infants per a excel·lir en les seves disciplines i ser els millors, “van esdevenir peces clau d’una maquinària descomunal com mai havia existit i segurament no tornarà a existir, malgrat que l’ombra de la Unió Soviètica segueix pesant en l’ànsia de grandesa de Vladímir Putin”, tal com explica Manel Alías.

Per a reflectir-ho, ha recollit “testimonis excepcionals, convençuts encara avui que va ser el sistema desenvolupat pel règim comunista el que els va convertir en campions”. En aquest nou llibre, hi comparteix les seves històries apassionants amb l’estil directe, proper i humà que el distingeix. L’obra compta amb el pròleg de l’exjugador i exentrenador del Barça i actual tècnic del Manchester City, Pep Guardiola.