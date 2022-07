Encamp: una vuitantena de “joies”, presents a la 9a concentració internacional de vehicles antics

Encamp acollirà aquest cap de setmana, el 2 i 3 de juliol, la 9a edició de la concentració internacional de vehicles antics ‘Week end dels 60’s”. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA), comptarà amb 200 participants i una vuitantena de vehicles concentrats a l’aparcament de Prat de l’Areny.

Els actes i exposicions de la concentració giraran al voltant de l’estil i el ritme pop-rock. A més, s’emmarcaran en la celebració del 70è aniversari de la marca SEAT, sent aquest un dels vehicles estrella de l’esdeveniment. Les diferents activitats del cap de setmana es distribuiran entre la plaça del Consell, l’aparcament de Prat de l’Areny i el Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

A més, es faran dues rues pels carrers de la parròquia i per alguns espais emblemàtics d’Encamp, com Beixalís i que s’endinsaran per les carreteres de tot el Principat.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú, Nino Marot, ha destacat que “estem molt satisfets d’acollir la concentració i agraïm a l’AAVA que esculli Encamp com a escenari de l’esdeveniment. Amb actes com aquest es diversifica el nucli parroquial i es dona un gran caliu i acollida al poble”. A més, ha afegit que tots “els participants s’allotjaran a diferents establiments de la parròquia, per tant, tindrem una ocupació hotelera molt bona”.

D’altra banda, el president de l’AAVA, Lluís de Juan, ha agraït al comú la cessió dels espais urbans per a dur a terme la concentració i ha destacat que la “Week end 60s” “ja s’ha convertit en un dels esdeveniments més importants i destacades dins dels calendaris i les manifestacions automobilístiques clàssiques i antigues d’arreu”.

La jornada aplegarà participants de Catalunya i del sud de França. A més, De Juan ha remarcat que aquest any, “per primera vegada, tindrem participants que vindran del País Valencià, cosa que ens ha fet molt plaer perquè veiem que la concentració es va estenent poc a poc. De fet, el 80% dels participants que apleguem són de fora”.

Finalment, De Juan ha assegurat que la concentració és una oportunitat per a aplegar als amants dels vehicles antics i ,alhora, “mostrar a tots els qui venen de fora el nostre país i Encamp”.

Actes de la 9a concentració de vehicles antics

Els actes de la concentració començaran dissabte, a les 9 h, amb una exposició estàtica dels vehicles a l’aparcament del Prat de l’Areny i a la plaça del Consell. Posteriorment, de les 12 h a les 13 h, es farà una rua amb tots els vehicles pels carrers d’Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.

De les 13 h a les 14 h hi haurà un concurs d’elegància, diverses activitats i l’actuació del Cor Rock d’Encamp al Prat de l’Areny, i a les 14 h, es farà un dinar de germanor al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp amb un menú típic andorrà.

De cara a la tarda, de les 16 h a les 18.30 h, hi haurà una sortida amb els vehicles en direcció a Canillo, Coll d’Ordino, mirador del Roc del Quer (on els participants faran una visita) i Ordino.

A la nit, els participants de la concentració i les autoritats comunals assistiran a un sopar al Complex i es farà l’entrega de premis i trofeus del concurs d’elegància. La jornada acabarà amb una sessió d’autocinema d’estil americà al Prat de l’Areny amb consumició i crispetes gratuïtes per a tots els participants.

L’esdeveniment continuarà diumenge amb una exposició estàtica i l’actuació del grup de ball en línia Principat d’Andorra BELA a l’aparcament del Prat de l’Areny, de les 9 h a les 11 h. Posteriorment, de les 11 h a les 12 h es farà una rua dels vehicles pels carrers d’Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.

Finalment, de les 12 h a les 13.30 h es farà una excursió a Beixalís amb tots els vehicles antics i es clourà l’esdeveniment amb un dinar de germanor i un sorteig de regals.